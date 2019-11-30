【山野商戶】山友減少　漁護舖位減租　大帽山蓮姐：唔減做唔住　

環保局局長黃錦星今日（30日）在社交專頁上宣佈，漁護署轄下的所有商戶，包括郊野公園小食亭同香港濕地公園內店舖，減租一半，為期半年，並由上月起生效。大帽山蓮姐及西貢北潭涌小食亭祥哥也是其中的受惠商戶。蓮姐透露，大帽山小食亭今年11月生意額比去年同期少6成，又指如果繼續繳付原來租金，「會做唔住。」 攝影：郭倩雯

漁護署亦在社交專頁上宣佈，為幫助郊野公園小食亭以及香港濕地公園內餐廳及禮品店，漁護署會寬減百分之五十的租金，為期六個月，並由上月開始生效。

蓮姐透露，大帽山小食亭今年11月生意額比去年同期少6成，又指如果繼續繳付原來租金，「會做唔住。」

毅行者取消 學校取消秋季旅行 「好難頂」

蓮姐在大帽山營業茶水亭逾二十年，她指，11月通常是小食亭生意最好的時段，因有多項野外比賽舉行以及學生郊遊活動，但由於原訂在11月中舉辦的「毅行者」，本月初主辦方宣布鑑於社會及交通運輸情況影響，決定取消；加上早兩星期學校停課，秋季旅行亦無法如常舉行，「過去一個月幾乎沒有學校來旅行。」令小食亭生意大減，她亦得知其他政府部門，如康文署轄下的舖位亦早已有減租，蓮姐不禁大嘆，「都幾難頂吓。」

採訪當日為星期六，記者在大帽山茶水亭逗留了半小時，目測期間有約20名客人，人流亦不斷。不過蓮姐卻認為人流大不如前。她指過去小食亭生意主要以年輕人為主，但明白年輕人「𠵱家唔係好得閒」。

蓮姐指不便透露目前租金，但指政府上次減租是2003年沙士時期，相隔16年，政府再次減半租，「個時仲難頂，幾個月冇人敢出街，後期啲人明白要健康先多行山。」今次政府再次減氐，她指會考慮利用退回的租金吸引市民去爬山，「睇吓呢筆錢可以點做宣傳。」