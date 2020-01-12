【回收玻璃樽】8個綠在區區中心重啟回收　屋苑服務未完全恢復

環保署於去年11月中宣佈，因應社會情況而暫停玻璃樽回收服務，並收起設置於社區、屋苑中的回收桶。近兩個月過去，署方推出的「綠在區區」項目中，位於全港8個區的服務中心終於昨日(11日)宣佈重啟回收，惟屋苑內的玻璃樽回收服務仍未完全恢復。有區議員指，暫停全港玻璃樽回收服務兩個月，對回收業造成打擊，亦令一般習慣了回收玻璃樽的市民無所適從。

去年爆發的反修例運動中，有示威者以玻璃樽為材料，製作汽油彈，政府、環保署於11月中採取措施應對，宣佈暫停全港的玻璃樽回收服務。事過近兩個月，環保署推行的「綠在區區」項目，其於東區、元朗、深水埗、屯門、葵青及大埔設立的服務中心，陸續在社交平台專頁上表示，已於星期六（11日）恢復玻璃回收服務。記者亦曾致電綠在沙田及綠在觀塘兩中心，職員均指，市民現時可以拿已清潔的玻璃到中心，進行回收，惟職員表示，區內屋苑的玻璃樽回收服務尚未恢復。

環保署推行的「綠在區區」項目，其於東區、元朗、深水埗、屯門、葵青及大埔設立的服務中心，陸續表示已於星期六（11日）恢復玻璃回收服務。（Facebook截圖）

雖然部分區域的玻璃樽回收服務，僅於「綠在區區」的服務中心提供，但亦有少量屋苑已恢復有關服務。荃灣區議員趙恩來指，自環保署收起回收桶後，於11月底已就重啟服務和署方商討。他表示，荃灣荃威花園及朗逸峰已於本月上旬恢復玻璃樽回收服務，為區內第一批恢復服務的屋苑，而荃灣海濱花園的回收服務亦會於明日 (13日) 恢復。

趙恩來指，過去兩個月，署方暫停全港玻璃樽回收服務，除了對回收業造成打擊外，亦令一般習慣了回收的市民無所適從：「過了一後時間再恢復回收，市民也要重新習慣。」他指，在署方收起玻璃樽回收桶期間，有居民會將玻璃樽放在回收桶原來的位置：「你也知道玻璃較麻煩，打爛了要清潔，碎片也可能鎅爛垃圾袋，需做更多工夫。加上那段時間，通街也是玻璃樽，沒人處理。」

荃灣區議員趙恩來指，暫停玻璃樽回收服務兩個月，對回收業造成打擊，亦令一般習慣了回收的市民無所適從。(資料圖片/龔嘉盛攝)

署方暫停有關回收服務時，只說是「因應社會情況」而作出有關決定，但不少人都推測，有關舉動是防止有人在回收桶中取出玻璃樽，製作汽油彈。不過，趙恩來對此收起屋苑回收桶的行動成效抱有疑問：「很多屋苑，像荃威花園，都有管理員、保安，應該不會有人走上來拿玻璃樽製汽油彈。」