環保署重新回收玻璃樽？　處方：應情況為廢玻璃回收作適合安排

近月的社會運動中，曾有示威者以玻璃樽製作汽油彈進行破壞，環境局於去年11月宣布，會暫停回收玻璃樽服務，惟近日有報導指，政府近日已向玻璃樽回收承辦商表示，可有限度陸續恢復回收玻璃樽服務。 今日的立法會會議中，有議員跟進有關問題，環境局局長黃錦星以書面回覆指，鑑於早前社會暴力違法事件不斷升級, 為加強保障公眾安全,政府暫時停止廢玻璃容器回收服務。但應會情況的發展為不同地點的廢玻璃容器回收服務作合適安排。

今日的立法會會議中，有議員跟進有關問題，環境局局長黃錦星以書面回覆指，鑑於早前社會暴力違法事件不斷升級, 為加強保障公眾安全,政府暫時停止廢玻璃容器回收服務。但應會情況的發展為不同地點的廢玻璃容器回收服務作合適安排。（資料圖片/梁鵬威攝）

黃錦星在回覆中指出，至今年10月，承辦商收集到的廢玻璃容器，經處理後主要用作本地工程用作填料、其後是手產水泥、製造環保地磚及出口到外地之用，而2018年廢玻璃容器總收集量，港島區（包括離島），由2018年的4063公噸，上升至去年截至10月的7174公噸，而新界區則由3600公噸，升至截至去年10月的6214公噸。

黃指說，環保署鼓勵各政策局及部門在採購時加入環保規格 / 元素，其中包括在工務工程項目上盡量使用循環再造及其他環保物料。其中路政署在重舖被示威者挖起路磚的公共道路路面時，會按實際情況，使用合適的路面物料，亦會在可行的情況下使用環保材料。 即使減少使用部分環保地磚，各承辦商現行的其他回收渠道亦足以吸納香港的回收玻璃物料。