城門水塘小食亭月內約滿　東主仍未知招標結果：今年好奇怪

大帽山茶水亭約滿需公開招標決定續租事宜，日前網上有指在大帽山經營茶水亭25年的蓮姐，對或會失去經營權感到十分擔憂。事件引起一眾網民、山友關注，他們更發起聯署要支持蓮姐。昨日（12日）記者曾到現場了解，但蓮姐婉拒，沒有透露更多詳情；記者今天再到另一間於同期約滿的郊野公園小食亭，店主原來亦面對未知能否順利續租的疑慮。

根據漁護署資料，除了大帽山外，大欖、西貢、香港仔及城門郊野公園小食亭的租約同樣將於2020年1月31日屆滿，而署方早前已根據一貫程序就以上五個小食亭進行公開招標。這些位於郊野公園內的小食亭，內設特色小食、飲品，平日為行山人士提供重要補給。其中「大帽山蓮姐」曾於大帽山結霜「冰封」之時，留守店內40小時為滯留山上的人士提供熱食和熱水。除了蓮姐廣受大家熟悉，其實其他郊野公園的小食亭，也有不少並非只為賺錢的有心店主。

位於城門水塘範圍內的小食亭，和大帽山茶水亭同期約滿。(陳康智攝)

位於城門水塘範圍內的小食亭，守在店內的，是已年屆85歲的周婆婆。只見店內售賣着糯米卷、燒賣、茶葉蛋等港式小食，也有自家五花茶、冰菠蘿、薏米水等解渴之選，惟早上時份並沒見有太多遊人，「星期一至星期五都冇生意嘅，個個都要返工返學，冇人嚟行山。」周婆婆指，店舖由她和兒子經營，開業至今已三年多，數年來以投標方式投得經營權，「有啲熟客話自己喺屋企煮嘅麵唔好食，叫我哋千祈唔好唔做，我都會同佢哋講，唔係我哋話事呀，要投標嘅。」

小食亭東主是年屆85歲的周婆婆。(陳康智攝)

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周婆婆指，他們年中無休，每天早上8時多就會開店，到傍晚天黑才關門，「就算好早冇人行，都係一樣咁早就開，有時有人落到嚟要買支水嘛。」居於馬鞍山的她，有時會由兒子駕車接送來開店，如兒子需出外送貨，她就會自行乘車到來。周婆婆指，平日生意並不算多，很多人都是「食飽先行過嚟」，「同熟客傾下偈開心囉，佢哋講句『婆婆早晨、byebye』，都係有緣有份㗎嘛。」

周婆婆的兒子嚴先生指，漁護署今年一反常態，延遲招標，坦言情況奇怪，而小食亭距離約滿只有廿多日，他至今仍未知道招標結果。(陳康智攝)

11月底才招標 距約滿僅廿多日

約滿在即，他們是否會和蓮姐一樣，擔心是否獲得續租？周婆婆的兒子嚴先生坦言今年「好奇怪」，「往年一夠期，漁護署就會喺網上招標，但今年一路叫我哋續幾個月先，續咗成三次，到11月尾先真正招標。」他指，現時距離約滿只有廿多日，仍未知道招標結果，「以前係12月已有消息會話畀你聽你中標啦，但今年仲未有消息，淨係噚日收到執信，話2月1日要清空場地交接，所以蓮姐先會咁擔心之嘛。」嚴先生又指，雖然慣常都是「冇乜其他人投」，但擔心若不中標，安排店內物品清場都需要時間，「 uncertainty（不確定性）好大，你（政府）要做嘢都要預時間畀人做嘢嘛。 」