【鐵籠天橋】荃景圍天橋加裝鐵絲網　區議員趙恩來：事先毫不知情

荃景圍天橋將成荃灣第一條鐵籠天橋？工黨荃灣荃威區議員趙恩來指，他於13日晚上途經荃景圍天橋期間，發現有工人正在加裝鐵絲網。而當他查看該工程合約時，發現工程早於2019年4月展開，當時有指工程為道路結構保養及維修工程。「但鐵絲網肯定唔係結構！」趙恩來質疑加裝鐵絲網屬違規。至周二（14日）早上有兩名工人在天橋加裝鐵絲網。就事件香港01已向路政署查詢。

14日中午時段，工人正在荃景圍天橋加裝鐵絲網。（黃桂桂攝）

突加裝鐵絲網 區議員質疑違反合約內容

趙恩來表示，他見到工人正在荃景圍天橋加裝鐵絲網後，曾詢問負責人：「呢個係咩工程？」惟該負責人馬上掉頭就走。其後趙恩來取得工地的「開工紙」，顯示該工程合約於2014年簽署，並於2019年4月開工，當時合約顯示該工程為「道路結構保養及維修工程」。

工程沒有諮詢區議會

趙恩來質疑加裝鐵絲網違反合約內容，「鐵絲網肯定唔係結構，政府圖則冇畫出嚟。咁政府係咪拎呢張合約的錢去加裝鐵絲網？即係用多咗公帑，點解可以用呢筆錢？」但他表示，路政署事先並沒有跟足程序諮詢地區意見，「荃灣區議會事先並不知情。」

有工人向記者表示，荃景圍天橋的加裝鐵絲網工程由13日開始進行。（黃桂桂攝）

或成荃灣第一條「鐵籠天橋」

他表示，不少居民得悉荃景圍天橋加裝鐵絲網後，都大感憤怒，「一來是這裡是否有必要加裝鐵絲網？二來是政府事先不進行公眾諮詢，居民蒙在鼓裡。」他質疑政府突然加裝鐵絲網，是因應最近的社會事件，擔憂荃景圍天橋會成荃灣第一條「鐵籠天橋」。

他又指，荃灣區議員意見均傾向拆卸該鐵絲網，「但如果政府堅持開工，我哋都阻止唔到。」他已就事件向路政署查詢，但直至14日中午，仍未獲路政署答覆。

問到為何要安裝鐵絲網，工人笑了笑，說：「應該係因為最近的社會事件啦。」（黃桂桂攝）

工人：仲有二十幾個工程

記者於14日中午時段前往荃景圍天橋視察，發現天橋底放有逾二十塊大型鐵絲網，有兩名工人正在天橋加裝鐵絲網，並完成約五分一工程。其中一名工人直認他們正在進行加裝鐵絲網的工程，「由尋日（13日）開始裝，（點解要裝？）應該都係因為最近的社會事件啦。聽其他同事講，（公司）仲有二十幾個呢啲工程要整，好多天橋都要加。」被問到他所說的二十幾個工程是否都在荃灣區，他則說不清楚，但荃景圍天橋工程完結後，就要到荃灣其他天橋進行同類工程。

從記者視察所見，工人於14日午已完成約五分一的安裝鐵絲網工程。（黃桂桂攝）