【鐵網圍城】太空館外牆圍封鐵絲網　真相原來係「污糟」？

近日有市民途經尖沙咀太空館時，發現太空館外突然圍起鐵欄，令人想起最近於各區出現的「鐵籠天橋」，以及水馬圍警署等情景，有網民質疑「凡是有香港人聚集，都要起圍牆、鐵欄、水馬……」油尖旺尖沙咀西區議員陳嘉朗昨天（15日）晚上前往視察，發現鐵網包圍太空館真相原來是要清潔外牆。

區議員：大家神經緊張

陳嘉朗表示，他於15日晚上前往太空館視察，發現太空館外有鐵欄圍封，詢問康文署職員後，該職員解釋太空館現在進行外牆清潔工程，屬正常維修。陳嘉朗表示，「太空館外牆已經有好多年冇洗，我昨晚去睇，都真係好污糟，黑色一撻撻。會引起咁大迴響，我諗係因為最近大家神經都緊張。」

太空館外牆圍起鐵網。（余睿菁攝）

康文署：五月底完成工程

記者前往太空館視察，發現館內有告示指「由於館內進行維修工程，洗手間沖廁水將暫停供應。」而職員亦不願透露太空館正進行甚麼工程，只表示工程完成後，鐵欄便會拆卸。

康文署回覆《香港01》查詢表示，香港太空館由今年一月初開始進行外牆清潔和防水工程，預計在五月底之前完成，屆時圍板將會拆除。在施工期間，太空館如常開放。

陳嘉朗：「太空館外牆已經有好多年冇洗，我昨晚去睇，都真係好污糟，黑色一撻撻。」（余睿菁攝）