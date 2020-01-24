【武漢肺炎】網傳中國製造「救救mask」不能防毒　醫生咁樣講

武漢肺炎持續在全球擴散，香港昨日（23日）亦確診兩宗個案。市民爭先恐後搶購口罩，多區口罩出現供不應求情況，價格亦大幅飆升。近日，網上傳出消息指，一款名為「救救Mask」的中國製造口罩無法阻隔病毒，卻被藥房標價到200元一盒，大批網民呼籲不要購買該口罩，避免上當。記者到荃灣幾間藥房巡邏，並未發現網上言傳的該款「救救Mask」，而多間藥房的口罩亦已沽清。

各區出現口罩搶購熱。網上傳出多款寫上「救救Mask」的口罩為中國製造，又引述日本消息指，生產該款口罩的工廠在完成日本委託的訂單後，再出產多款品質欠佳的仿冒製品，懷疑其未能有效防菌。

記者以顧客身份到訪荃灣10間分別位於街市街、眾安街及仁濟醫院附近一帶的藥房，巡邏是否有該款口罩出售，發現10間藥房中，均不見「救救Mask」牌的口罩出售。當中更只有4間藥房有口罩出售，其餘6間的口罩均已沽清。

其中一間有出售口罩的藥房，記者則要先表明有意購買口罩，職員才從藥房後方取出口罩。該店職員聲稱該口罩是醫護品牌，售價為100元50片，每人只限買一盒。被問到來源地，職員指店內全部口罩都是中國製造，「不過有啲口罩會通過日本qc（品質檢定），就會蓋咗日本印章。」

至於另一間藥房，就只剩餘黑性的竹炭口罩，售價20元一包，一包內有5個口罩。該名藥房職員指，前日得悉香港有確診案例時，口罩已被人搶購一空，「之前返貨1,200盒口罩，一眼就冇晒。」

記者找來兩盒網上言傳無法阻隔細菌的「救救Mask」的口罩，發現包裝外層標榜口罩能防止花粉及病毒的飛沬傳播，而且有三層過濾，能阻隔外來物質。一般口罩生產商會為口罩進行俗稱BFE的細菌過濾效果測試（Bacterial Filtration Efficiency），「救救Mask」包裝上亦有相關標籤，顯示最高能阻隔99.9%的直徑3.1微米（㎛）粒子。

感染及傳染病專科醫生林緯遜表示，是次武漢肺炎經由飛沬傳播，即病毒會依附在飛沫上（如唾液）傳播，而飛沫的直徑多數大於5微米（㎛），市民使用一般外科口罩，理論上都能將其隔絕從經呼吸途徑傳播的病毒。

醫生：數字可參考，但亦有機會造假

林緯遜指，BFE測試結果的數字愈高，代表其阻隔細菌能力愈強，測試某程度上可為其阻隔飛沬的能力作參考，不過亦要視乎該測試的準確性，「數字有可能作出嚟」。至於「救救Mask」的口罩只有三層，是否代表隔絕外來物的能力較差？林緯遜就指，口罩層數未必愈多愈好，「口罩並不是用作殺菌、消毒，而是用來阻隔細菌。而一個口罩有效阻隔細菌，在乎它的物料密度高或低。」

他又補充，N95口罩的密度比外科口罩高，適合在一些如醫院等的高危地方使用。他強調，口罩是否能有效隔絕傳染物，關鍵在於用家能否正確佩帶口罩。