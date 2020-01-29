【武漢肺炎】三條往西九站巴士線停駛　區議員憂影響上班居民

武漢肺炎疫情尚未受控，特首林鄭月娥昨日(28日)在記者會上宣佈，將於周四(30日)起，暫停高鐵香港段及城際直通車服務，並關閉西九龍站。因應有關安排，九巴及城巴公司今日亦宣佈，將暫停以西九龍站為總站的三條特快巴士線服務。

政府宣佈暫時關閉高鐵西九龍站後，九巴公司今日發出通告，指來往西九龍站及觀塘的W2線，及來往西九龍站和上水的W3線明日起亦會暫停服務，至另行通知。城巴亦宣佈，來往西九龍站及金鐘的W1線同樣會暫停服務，加上海洋公園早前已告暫停開放，由中環天星碼頭往海洋公園629巴士線亦會暫停。

北區區議員林子琼指，已有街坊對暫停來往西九龍站和上水W3巴士線一事感到不滿。(資料圖片)

對於暫停來往西九龍站和上水W3巴士線，北區區議員林子琼指已有街坊因此感到不滿。「沒有太多街坊會乘坐該巴士線到西九站總站，但很多人會乘坐到中途站沙田。」她指，早前東鐵壞車後，街坊發現該巴士線往其他地區相當方便：「因為東鐵很擠逼，加上最近肺炎疫情嚴重，上水又接近羅湖、落馬洲，車廂內細菌亦多，有巴士的話，街坊不會選擇東鐵。」林子琼認為，有關路線停駛造成的不便，街坊在新年假復工後會更顯著，認為巴士公司應維持服務：「不去西九站就可以了，因為也沒有人會在那個站下車。」

觀塘區議員洪駿軒認為，一般居民會歡迎暫停有關巴士線的做法。(資料圖片)

觀塘區議員洪駿軒指，暫未就W2巴士線暫停服務，收到街坊不滿的意見，認為一般居民會歡迎有關做法：「該巴士線的中途站不多，似是往西九龍站的直通車，因關閉車站而暫停該路線亦正常。」

疫情暫時仍未受控，洪駿軒指不止區內，全香港都瀰漫着緊張的氣氛，而政府現時防疾採取的措施未能給予市民信心，亦未參考建議，全面封關，皆令市民人心惶惶：「確診的案例都是曾到或經過武漢，但人流最多的羅湖到現在都未封。不是要散播恐慌，但堵塞源頭是最有用。」