【武漢肺炎】觀塘舊樓單位爆屎渠3天　屎水浸走廊　居民憂變播毒

觀塘安順大廈一樓一單位連續3天爆屎渠！污水連排泄物一併流出走廊。大廈租客林小姐指，污水倒灌問題持續多天，近日春節假期完結，目睹不少人從外地回港，有人的額上更貼上退熱貼，懷疑當中有人發燒，憂心如有人染上武漢肺炎，屎水倒灌問題會令病毒大規模散播，憂事件變成沙士2.0。 大廈管理公司回覆《香港01》查詢時表示，爆渠首天已曾派通渠公司處理事件，而昨日亦再次有人到清理，並已解決爆渠問題。

污水連排泄物一併流出走廊，住戶憂會散播病毒。（受訪者提供）

觀塘安順大廈樓齡達53年，租住一樓單位的林小姐表示，同層另一單位自本周三（1月29日）起連續3天有屎水從馬桶倒灌，污水更漏至樓層走廊，其他單位住客出入時要踏過滿地的污水及排泄物。

林小姐指，該單位的業主是一名長者，「她不懂得如何處理，連續3日跑到街上流連」。林小姐遂聯同數名人士協助清理走廊，但翌日又見污水再次漏出屋外，她稱已無計可施。

春節假期近日完結，林小姐指曾目睹不少住客拖着行李箱回家，「估計他們從內地回來」。她又見過幾名住客額上貼了退燒貼，懷疑對方發燒，「無可能咁凍仲貼退熱貼啩？」。她擔心對方如感染了上武漢肺炎病毒，疫情或會因屎水倒灌而蔓延全層，加上樓上不少單位為劏房，人口密度高，憂心地說：「我好擔心安全及衛生問題，最擔心係變成沙士翻版！」

林小姐曾就事件向渠務處求助，她指對方馬上檢查大廈外圍沙井，發現渠道內沒有阻塞物，並估計是大廈渠管阻塞引起屎水倒灌，又建議她自行找通渠公司處理。事後林小姐轉向該棟大廈的業主立案法團主席求救，對方是回覆指「應是管理公司負責」。

記者今日（1日）致電負責管理該大廈的恒威屋宇管理有限公司查詢事件，該公司事務部的丘小姐稱，首天接到住戶投訴爆屎渠後，已派通渠公司清理，惟2天後再次出現同樣情況，管理公司昨日已再次派通渠師傅清理，目前已解決爆渠清況，「懷疑係有人掉咗磚頭及雜物入去」。

大廈的另一租戶楊先生表示，今日已不見污水滲出走廊。但他指，昨日曾聽見同座的其他住戶稱，安順大廈早年已出現滲漏，故仍擔心存在衛生隱憂，「觀塘好多舊樓，又有五湖四海的人住在劏房，加上不少人早前返鄉，現在是回港高峰期，好高危」。他指大廈有不少單位提供色情服務，面對疫情情況，擔心病毒會透過體液傳播開去。

九龍灣淘大花園E座是2003年沙士重災區。（資料圖片／鄧栢良攝）

淘大花園曾於2003年大規模爆發沙士，多名居民受感染。政府其後發表調查報告指，懷疑因單位地台排水管的Ｕ型聚水器乾涸，未能發揮原有隔氣作用，以致受污染的空氣經由污水管倒流入室內，病毒因此蔓延。

感染及傳染病科專科醫生林緯遜指，根據過去掌握的冠狀病毒資料，病毒在物件上可存活長達一至兩日，在水中的存活時間更久。「假設污水內有病毒，爆渠當然會將病毒散播開去，而愈近距離感染機會就愈高」。他指，污水若經消毒及妥善處理，可大大減低感染病毒機會，建議市民定期進行家居清潔，如用漂白水清潔洗手間等。

建築師關兆倫則指，爆屎渠問題經常在唐樓及舊樓出現，原因是該類樓宇樓齡高，樓宇系統有機會日久失修，喉管及水管容易長期受壓而爆開，而低層喉管受壓最大，因此爆屎渠常出現於低層單位。

關兆倫補充，舊樓通常使用鐵渠等金屬渠管，如有住客不適當地通渠，如使用高壓水槍，或過分使用通渠劑，有機會腐蝕鐵渠而破洞，「新建樓宇或會使用膠渠管，不過同樣有機會因化學劑過多而爆開」。他指如遇上爆渠情況應盡早找渠務工人處理。