【武漢肺炎】灝景灣一男確診　防護衣人員頻消毒　居民：非常擔心

截至今日（5日）晚上8時，本港確診個案累計21宗，其中一人死亡。今日公布三宗新個案中，一名56歲男病人居於青衣灝景灣一座，自1月30日出現發燒、咳嗽有痰及喉嚨痛，昨日到瑪嘉烈醫院求醫並入院接受治療。 防護衣人員今日於大廈進行消毒，會所於下午6時起關閉至另行通知，有居民坦言「非常擔心」，會在家中加強消毒。

衞生防護中心今日公布三宗新個案，其中一名56歲男病人居於青衣灝景灣一座。他過往健康良好，自1月30日出現發燒、咳嗽有痰及喉嚨痛，本月2日曾向私家醫生求診，並於昨日到瑪嘉烈醫院求醫並入院接受治療。衞生防護中心指，病人的呼吸道樣本證實對新型冠狀病毒呈陽性反應，現時情況穩定。病人於深圳工作，最後曾於1月21日到過深圳，另外於1月28日至2月1日曾到訪日本東京，他的妻子因出現病徵，已於瑪嘉烈醫院入院接受治療。其餘家居接觸者包括其父母及家傭，沒有出現病徵，將被安排接受檢疫。

防護衣人員到大廈消毒。（黃廸雯攝）

防護衣人員消毒 會所傳強烈消毒藥水味

記者晚上到灝景灣了解，有身穿白色防護衣人員正於大廈大堂位置一帶清潔，大堂設有消毒搓手液，居民出入時均會使用，管理員不時提醒居民倒水入U型渠。灝景灣管理服務中心向住戶發通告指，接到屋苑第一座有住戶通知，家中有人被確診感染新型冠狀病毒。管方指正與衛生署聯絡了解有關報告真實性，及啟動緊急應變措施包括大廈進行全面消毒、各大堂提供搓手液及會所於下午6時起關閉至另行通知。會所關閉後，現場仍傳岀強烈消毒藥水味。

區議員：防疫裝備不足 居民感緊張

葵青區議員譚家浚到涉事灝景灣一座了解事件，他表示不少居民對事件感到緊張，因為最近防疫裝備如口罩等並不足夠，他已要求管理處為其餘座數大廈及商場等進行消毒。

鄰座居民：非常擔心 會加強消毒

居住第三座的周先生表示，下午接獲緊急通知屋苑有確診個案，坦言「非常擔心」，因其家中有3個月大初生嬰兒。他稱看到有管理員全副裝備不斷清潔樓下大堂，自己亦會在家中加強消毒，暫時與妻子在家工作，會減少外出。

位於灝景灣附近的青雅苑，有居民得知灝景灣確診個案後大感驚訝: 「吓！唔係掛！」他稱會做好個人保護措施，包括戴口罩及勤清潔雙手，又稱將來或會兜路走，盡量不接近灝景灣。