【武漢肺炎】政府僅公佈檢疫大廈名單　區議員稱難支援家居隔離者

自周六（8日）凌晨零時起，所有由內地抵港人士，均須接受14天強制家居隔離檢疫，違者可被罰款及監禁。而衛生防護中心網址亦定時更新「正在接受14天家居檢疫人士所居住的大廈名單」，當中顯示藍田平田邨平誠樓有兩戶需進行隔離，使該大廈的家居檢疫日期由2月8日推延至13日。惟有平誠樓居民表示，並不知道大廈有住戶需進行隔離。

平誠樓因新增一個需隔離個案，檢疫期延至2月13日方完成。 (黃桂桂攝)

無公佈隔離住戶資料

觀塘平田區議員陳易舜指，衛生防護中心於2月4日晚上首次釋出資料，指平田邨平誠樓有住戶需進行自我隔離，並會於2月8日完成檢疫，其後再增加一宗，檢疫期延至2月13日方完成。他指自己其後向署方查詢該需接受隔離的住戶資料，例如居住樓層、年齡、性別等等，惟不論衛生署還是房屋署，均不願提供資料。

而根據食物環境衛生局局長陳肇始於政府記者會上所言，所有接受隔離人士需要「自律」，自行於家中自我隔離，其間不得離家，政府會抽樣檢查；另外，接受家居隔離人士均毋需配戴電子手環。

政府沒明確指引 區議員：想支援都無從入手

陳易舜不滿政府只公佈家居隔離者所居住的大廈，卻不願披露更多詳情，沒有實際措施確保接受隔離人士不會離家，「係拎所有居民嘅性命嚟較飛。」他指政府沒有派人員前往大廈清潔，又沒有明確指引及通報系統，「我想進行支援都無從入手。」

現時只能靠管理公司加強清潔大廈，「佢哋清潔有嚴謹咗，都會督促佢哋做多啲。而互委會都冇隔離人士資料，佢出街其實都冇人知，互委會都只能叫大家小心啲。」他指管理公司始終非專業機構應對疫情，認為衛生署應提供更多地區支援。

平誠樓居民促公開隔離單位樓層

平誠樓居民劉先生接受訪問時表示，他於數日前看到有身穿全身防護裝備人士出現，才知道平誠樓有住戶需隔離，記者問他是否知悉已再增加一戶，劉面露驚訝，「大廈冇張貼告示，我完全唔知。」記者再問他是否知悉哪一住戶需進行隔離，他表示：「唔知呀，我覺得我哋好有需要知，起碼知係邊一層，咁搭𨋢都可以小心啲。」他又指，這數天仍見大廈有少量居民出入時沒配戴口罩。

劉先生批評14天家居隔離政策是令居民生活在一個高風險地方，「家居隔離唔理想，但佢依家實施緊，我哋都冇嘢好做。當然，如果全面禁制會好啲。」他指現時只能靠「自救」：「出入戴口罩、撳𨋢用紙巾、唔好捽眼捽鼻、多啲洗手、廁所沖水冚蓋、入屋要先除鞋，做足工夫應該ok，我哋都做唔到其他嘢。」

長者無上網 不知大廈內有人家居隔離

另一名平誠樓居民莫伯伯表示，大廈內沒有張貼告示，加上他不上網，完全不知道平誠樓內有兩住戶需進行家居隔離。「都係靠自律性隔離，好多人都做唔到。」問到會否擔心與隔離人士乘搭同一部電梯，他表示「都冇得預防，唔驚得唔多。」

衛生署：透過突擊檢查及致電 確定涉事人士留在居所

衛生署回覆查詢時指，為進一步壓縮香港與內地的跨境人流，減低疫情傳入，自2020年2月8日凌晨零時起，衞生署向所有由內地抵港人士（包括香港居民、內地居民及其他地區旅客）發出檢疫令，有關人士必須強制在家居或其他住所接受檢疫14天。除了在《若干到港人士強制檢疫規例》下豁免人士外，在抵港前14天內曾到內地的人士（即使經其他地方入境）亦包括在內。由於這類需要檢疫人士的風險較低，並非確診患者的密切接觸者或於14天內曾到湖北省的人士，亦沒有任何病徵，因此，他們可以於家中或有關住所接受14天強制檢疫。衞生署不會公布抵港前14天內曾到內地的人士居住大廈名單。政府人員會透過突擊檢查、致電該人士等措施，並利用通訊軟件的實時位置分享功能，確定接受強制檢疫的人士留在居所。