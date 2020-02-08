【武漢肺炎】居民反對翠雅山房作隔離營　食衞局副局長無到場

武漢肺炎疫情持續擴散，早前政府計劃將美孚「翠雅山房」作隔離營，遭到附近居民強烈反對。早前深水埗區議會邀請食衞局副局長徐德義，今午 3時到美孚天橋底與居民對話，徐德義未有承諾出席。至下午3時，美孚區議員李俊晞表示，食衞局副局長徐德義助理今午表示，徐今日有會議不會到場，亦不會派出代表。

【1634】一名海麗邨居民表示，美孚是老人邨，若病毒傳出，會感染街坊，又斥責政府用官僚制度未市民尋找口罩。

【1630】立法會議員郭家麒表示，作為立法會議員很慚愧，因未能迫使政府，他會責成政府與居民共議。他稱不希望看到沙士重臨。

【1623】另一名女士表示，從來不是反對政府在美孚設置隔離營，而是反對政府在社區設立「協助傳播營」。她坦言饒宗頤隔離營選址在山上，理論上選址合理，但她不相信政府管理，不排除需要被隔離人士走到美孚社區，傳播病毒。

【1618】一名於美孚居住數十年女士，感謝郭家麒醫生到場。她稱被林鄭月娥「激到病咗」，晚上失眠，又斥責警方濫捕。她希望郭家麒醫生呼籲警方到醫院協助病人。她稱美孚有很多長者居住，不希望在附近設置隔離營。

【1610】立法會議員郭家麒斥責政府未有趁機會向街坊解釋，將來找地方設置隔離營只會越來越困難。他形容現時政府是「假隔離」，政府拒絕對話，若將來遇上市民反對，責任在於政府，因政府放棄與市民溝通。

【1607】附近有警車戒備。

【1605】區議員伍月蘭表示，當日區議會徐德義亦在場，邀請他到出席與美孚居民對話，伍月蘭指徐德義，未有確實答應出席居民大會。今日副局長未有解釋未能到場原因，只透過助理表示未能出席。她稱經常追問對方為何不選擇其他地方作隔離營，對方均未有回應，亦未有回應其他問題。

【1600】現場超過一半人舉手示意為美孚新邨業主，暫未見法團派人出席會議。

【1554】民主黨葵青區議會主席單仲偕表示，瑪嘉烈隔離病房已爆滿，承受很大壓力，而翠雅山房鄰近深水埗，彼此需一起面對問題，單仲偕認為，不封關對香港影響很大。

【1540】立法會議員毛孟靜表示，現時立法會會議取消 ，未能質詢政府，早前詢問張建宗CSI口罩事宜仍未獲回應。毛孟靜指，現時強制檢疫非真正檢疫，又稱應該由三萬警方跟進及檢查隔離人士情況，毛孟靜希望港人自保，並促請政府全面封關。

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【1539】黃碧雲指，世界夢號有3600多名旅客及員工，她曾接獲旅客的求救信，旅客在船上滯留三日仍未能上岸。她指世界夢號的旅客目前仍在船上自由走動，擔心一旦有人為武漢肺炎，其他人很容易受到感染。她稱仍未能聯絡食物及衞生局局長陳肇始，要求有關的政府官員交代事件。

【1537】對於政府要求國內抵港人士，黃碧雲認為，政府進行隔離的方案，不是強制隔離，只是要求抵港人士自律。而政府的追蹤方案不及全面，由於事主去向不明，市民亦不能辨識誰是「懷疑感染者」，變相令病毒於社區傳播，黃說：「其實香港人現時只可以自保！」

【1534】黃碧雲認為，政府未有為隔離營選址作討論，沒有由下而上討論那個地方最好，未有優先考慮偏離民居的地方。她指曾有提出用迪士尼三間酒店，共1,700多間酒店房作隔離營，或曾是提供解放軍營某些室間？「香港係假封關，係假隔離！」

【1530】民主黨立法會議員黃碧雲表示，近日香港市民忙於四處找口罩，緊張尋找合資格的口罩。加上近期的世界夢號的事件，政府應該立即全面封關。對於近日有內地人不斷到香港，擔心疫情再度惡化，憂慮再出現死亡個案。她指需要截斷病毒來源，但是政府遲遲未有追蹤湖北到港人士，令到病情有機會惡化。

【1527】郭家麒認為，政府決定隔離營前需要向市民公開，有關隔離營的選址及防範措施。「如果翠雅山房作醫護人員或者係家人作隔離，我哋都原意為前線醫護，作一個隔離宿舍，我哋係願意！」

【1522】郭家麒指出，對於日前有美孚居民反對翠雅山房作隔離營，公民黨區議員伍月蘭曾被警員拘捕一事不公允，他認為香港政府需要盡快交代事件。他們高叫口號：「欺騙居民，政府可恥」。

【1520】郭家麒表示，用作隔離營的地方需要向市民解釋，以解釋及保障市民健康。如何保障入住隔離營的人士，其病菌如何防止傳出社區，而隔離營的垃圾又何如處理？他指要求政府部門作出交代，無論於什麼地方作隔離營，亦需要作出交代。

【1518】公民黨立法會議員兼醫生郭家麒表示，對於香港政府仍被內地人到香港，猶如大門中門，他指政府限制內地人到香港，不只是限制中國人，而是任何由內地到香港的人。他指出中國外個城市已封關，目的是阻止武漢肺炎的病毒源頭。

【1515】李俊晞表示，過去一直要求政府交代翠雅山房作隔離營的詳細資料，包括如何將物資運上隔離營？如何確保細菌不會向外傳播等情況？

【1510】公民黨區議員伍月蘭指，曾向食物及衞生局副局長徐德義查詢，為何不用其他地方作隔離營，包括港中醫院。對方指由於港中醫院已經荒廢近七年。伍月蘭質疑為何要用美孚翠雅山房作隔離營，為何要使用只得89間房的翠雅山房，一旦房間爆滿，是否又要用其他酒店或市區酒店作隔離營？

【1505】美孚區議員李俊晞表示，過去一個星期多次邀請食衞局副局長到場，但是食衞局政治助理今午表示食物及衞生局副局長徐德義醫生，因為有會議不會到場，亦不會派出代表。他指如果政府不進行全面封關，會到到香港的醫療系統推向危險位置。

【1503】美孚區議員表示，公民黨美孚團隊邀請食物及衞生局副局長徐德義醫生，到美孚天橋底與居民對話，希望副局長與居民對話解釋事件，他指今次亦有邀請另三位區議員到場。

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翠雅山房被徵作醫療用途 居民連場抗議

早前政府徵用位於美孚的饒宗頤文化館旅館「翠雅山房」作「醫療用途」，及後才知道是用作隔離營，區內居民感憂心，連日來有多場抗議行動表示反對，示威者堵路引發衝突，警方曾出動制服及拘捕多人。繼昨午有逾百居民抗議後，晚上再有黑衣人堵路，警方派員到場驅散聚集巿民，其間更有區議員被捕。

警方表示，周二（4日）晚分別在美孚及太子一帶拘捕7人，分別涉嫌在公眾地方行為不檢、襲警、非法集結、藏有攻擊性武器被捕，當中最細為13歲男童。