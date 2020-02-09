深水埗明哥新店辦長者日請吃飯　籲年輕人留意獨居長者口罩需求

武漢肺炎肆虐，基層長者除了要應付日常三餐，現時更面對口罩短缺的問題，即使排通宵，也並未可以買到口罩。多年來一直有向基層人士免費派飯的「深水埗明哥」陳灼明，早前已將由有心人士捐贈的1,000個口罩由義工派到獨居長者及露宿者手中，今日（9日）他亦在位於油麻地的店舖舉行「長者日」，年滿65歲的長者只要出示長者證或身份證，就可獲得堂食快餐和例湯一份，「幫得多啲就多啲！」他說道。

排隊婆婆缺口罩 兩三日才外出一次買餸

在疫情之下，香港市面上「一罩難求」，一些不懂上網的長者，資訊不流通，家中口罩短缺的情況更加嚴重。有正在收集棄置物品用以變賣的長者向記者表示，家中的口罩並不足夠，不時「一個口罩戴兩日」，她早前排隊亦未能取得口罩，平日需依靠教會及有心人接濟。該名婆婆指，會聽從特首的建議來應付疫情，「人多地方先戴口罩囉，𠵱家空曠嘅，唔使戴住。」她又指，現時每兩、三日才岀一次街買餸，而菜價亦是十分昂貴。

在深水埗紮根多年的明哥，去年在油麻地開設分店。今天他在店內舉行「長者日」，讓年滿65歲或以上的長者到店內免費吃飯。今早約11時，記者到位於油麻地的店舖視察，已見到有約40多長者排隊等候入內。明哥表示，在農曆新年前，深水埗分店亦有為長者煮「加餸飯」，過往亦曾有人一日多次到店內「食四餐」，明哥卻表示不介意，「由得佢食，食得落就得。」

「希望喺香港窮嘅地方有溫飽」

明哥指，數星期以來一直都有收集口罩，早前獲得有心人捐贈1,000個口罩，已由義工派到獨居長者及露宿者手中，而上星期六及昨天（8日）亦有在深水埗店派口罩。現時他們仍有6,000個綁帶式口罩，惟明哥指會等有心人換回橡筋口罩才派，「有好多熱心人盡量訂回來，大家都想支援老人家。」他又呼籲年青人留意身邊獨居長者，「耐唔中打個招呼睇吓佢哋有冇事，長者爭唔到口罩，唔敢岀街，如果大家有口罩，都畀一兩個佢哋啦。」

+ 4 + 3 + 2

明哥指，油麻地分店開了約三個月，他透露接下來會將更多資源由深水埗店調至油麻地店，希望能做到自負盈虧，未來亦計劃在觀塘區開分店，幫助更多有需要的人，「希望喺香港窮嘅地方會有我哋，希望香港人身體健康，有生活所需⋯⋯有溫飽⋯⋯唔係好奢華嘅嘢。」

義工促政府儲備應用於民生

「北河同行」義工之一的朱小姐指，在網上見到店舖招募義工，遂與朋友一同到場，對於市民要靠民間團體派發口罩，她坦言「唔覺得係件好事」，「當政府將啲錢用喺其他設施，點解政府唔去做多少少嘢，幫助返喺呢度生活嘅每一個人？」