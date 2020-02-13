【武漢肺炎】大帽山越野賽負責人捐盈餘　購入飯券助長者抗疫

由新型冠狀病毒引發的武漢肺炎疫情仍未見頂，經早前一番搶購潮後，市面上防疫物資、生活用品仍有缺貨情況。有於大帽山舉辦過越野賽的單位今日（13日）宣布，將捐出賽事的盈餘購買飯券，幫助有需要的長者，其負責人指，希望活動可令資源回歸社區，亦希望可以借賽事，宣揚茶水亭蓮姐服務市民的精神。

於大帽山舉辦過越野賽的單位「大帽山山賽」今日宣布，因武漢肺炎疫情未緩和，又得知有長者欠缺防疫物資，故打算將「大帽山之美」越野賽及其他慈善活動、逾四萬元的盈餘，向社福機構購入飯票及糧食，分發給有需要長者。負責人周佩欣指，並非因近日的疫情而刻意作出有關安排，而是早在籌辦賽事之初，已打算將報名費及盈餘撥出，幫助有需要的人，讓資源回歸社區。

大帽山山賽的活動中，不時出現茶水亭東主蓮姐（中）的身影，跑友亦常強調要將蓮姐精神宣揚出去。 （大帽山山賽提供圖片）

難尋口罩貨源 送食物予長者更適合

主辦單位一直與仁濟醫院方若愚長者鄰舍中心合作，為長者舉辦慈善茶聚、新年寫揮春等活動。周佩欣指，賽事於去年12月初結束不久，便遇上疫症爆發，而鄰舍中心的社工曾向她提及，有長者面對防疫用品、食物不足的問題，故決定將賽事及其他活動的盈餘購買飯券，再轉贈長者，「我們自己也找不到口罩，社工亦建議長者盡量減少外出，所以送上罐頭、食物可能比較適合」。

大帽山山賽的活動中，不時出現茶水亭東主蓮姐的身影，跑友亦常強調要將蓮姐精神宣揚出去。事實上，蓮姐除了是山賽的活動大使，亦是周佩欣的契媽。「香港人常說的獅子山精神，就是我們的長輩來到香港後奮鬥的努力，實質感受到這份精神的就是蓮姐。」周佩欣指，蓮姐在大帽山不辭勞苦地服務市民多年，常說可以服務人是一份福氣，甚至不賺錢，等人在山上完成訓練，為他們提供水和食物，「希望可以將蓮姐這份精神，放在比賽中」。

主辦單位一直與仁濟醫院方若愚長者鄰舍中心合作，為長者舉辦慈善茶聚、新年寫揮春等活動。 （大帽山山賽提供圖片）

將山中情帶到城市裏去

「大帽山之美」的第一屆賽事完滿結束，周佩欣指，希望接下來可以繼續籌辦，用盈餘幫助更多有需要的人士外，亦讓市民在捐款的同時，可以參加賽事，保持身體健康,「希望將山中情帶到城市裏去，一起分享大自然和正能量，亦可以鼓勵到大家感受這份分享的精神」。