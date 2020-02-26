【財政預算案2020】派錢新移民無份　海外港人有份　社協批不合理

政府今日（26日）公布新一份財政預算案，提出向18歲或以上的香港永久性居民發放一萬元，即已移民海外、但仍擁有「三粒星」身份證的合資格人士亦受惠，反而居港未滿7年的新移民則不符派錢資格。 新移民在預算案派錢建議中被遺忘，而可能長居海外的港人反而有份獲派錢，社區組織協會幹事施麗珊直斥是「不合情、不合理」，又指新移民對香港亦有貢獻，而不少新移民是基層巿民，他們因應疫情而開支大增，甚至要放無薪假，認為政府若要共同抗疫，派錢時應一視同仁。

社協幹事施麗珊認為，政府表示「共同抗疫」，便應該一視同仁。（資料圖片／黃偉倫攝）

施麗珊：抗疫應一視同仁

是次財政預算案建議派出發的一萬元，只限香港永久性居民申請，當中包括合資格的海外港人，社協幹事施麗珊表示，新移民家庭可能只有部分成員受惠，如新移民單親家的小朋友未滿18歲，全家「可能一毫子都無」；有關家庭又未有申請綜援或公屋，在是次預算案中沒有受惠，又指政府表示「共同抗疫」，派糖時便應該一視同仁。

施麗珊表示，近日新型冠狀病毒疫情嚴重，企業出現減薪情況，不少基層人士「開唔足工」﹑「最少唔見二﹑三千蚊」，嚴重的個案更是整個月沒有收入，但因應疫情卻支出增多，而漲價的防疫用品對基層家庭而言更是沉重負擔，生活更形困難。



施續指，一萬元對於新移民或劏房戶等基層家庭以言是大數目，他們是生活於香港的一群，理應最需要幫助，「多一萬蚊可以幫手交租」。另外，基層家庭受疫症影響嚴重，她希望政府可以盡快派發款項，並盡量減省申請程序，最理想於可於2個月內派發，以解決巿民當前的需要。

移居海外港人亦能領取 社協：不合情、不合理

對於已移居海外的香港永久性居民亦可以申請領取一萬元，施麗珊對此表示不滿，認為已移居海外的港人不在香港生活，卻能拿取這筆款項，在港居住的基層卻未能全家獲取非常不公，有關安排是「不合情、不合理」，，她認為這次派糖是基於疫情所需，而抗疫是全港市民的事，「如果一家人其中一個有咩事，會影響另一個家庭成員」，故理應人人有份，「唔止係中港家庭，有啲係越南家庭都係，佢哋喺香港自力更生，也是香港一分子」。

新移民嘆未能受惠

任職清潔工的林女士是新移民，育有2名子女，其中一個20歲待業中，另一個則18歲仍在學，她成為家中經濟之柱，但在是次預算案中未有任何受惠。她直指過往仍可靠工作勉強支撐「唔係疫情，你畀唔畀都無所謂」，但因應疫情近日支出急增，抗疫物品價格高昂，口罩更要重用數次，坦言「一定要慳」。對於自己成為無緣受惠於派錢一萬元，林女士表示失望，認為政府應該「全民派錢」。

一家三口僅一人合資格領取

年約70歲的深水埗劏房住戶陳先生表示，自己已退休，妻子則是來港4年多的新移民，而孩子僅得9歲，一家三口只得自己合資格領取一萬元。他表示，其妻子任職售貨員，近日亦需要放無薪假，每月減薪約2000元，是次預算案未有對劏房戶發放津貼，他們這類非公屋戶受惠不多。

政府今日發布新一份財政預算算案，並公布多項「派糖」措施，當中包括向18歲以上香港永久居民每人獲派一萬元，料涉款710億元，暫定截至登記日期為2021年12月31日。另外，政府今年1月初亦曾公布多項紓困措施，包括輪候公屋逾三年，並合資格的一般申請的人，提供現金津貼，而非公屋人士則可申請較高的職津。