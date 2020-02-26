【財政預算案】平等分享行動發起人促盡快派錢　免基層望梅止渴

新一份《財政預算案》今日（26日）出爐，財政司司長陳茂波宣布向18歲或以上香港永久居民派發一萬元。2011年政府首次全民派發6,000元，當年室內設計師 Benson Tsang（曾志浩）不滿政府缺乏長遠政策，未能支援有需要的市民，遂發起「平等分享行動」。事隔九年，政府再次全民派錢，Benson的想法卻有轉變，他直言對現屆政府不存期望，還富於民是理所當然的做法，市民無須視為恩惠。現時本港經濟下行，Benson呼籲市民要好好儲起一萬元，以備不時之需，並建議政府要「快快手派錢」，否則基層市民仍只能望梅止渴。

新一份《財政預算案》今日（26日）出爐，財政司司長陳茂波宣布向18歲或以上香港永久居民派發一萬元。 （張浩維攝）

「平等分享行動」發起人Benson Tsang（曾志浩）素來關注基層市民生活，2011年時任財政司司長曾俊華發表財政預算案，宣布向全港年滿18歲的香港永久性居民一次性發放6,000港元，當年Benson因不滿政府非理性、非針對性派錢，遂發起「平等分享行動」，在網上募集市民的6,000元，將其轉化成物資、飯盒、超市禮券等，然後與朋友親自走入社區，與基層市民或無家者分享資源。

事隔九年，政府又再全民派錢，金額增至一萬元現金，不過今次Benson沒有反對，究其原因在於他對現屆政府早已不存任何希望，更不相信政府能夠提出任何實質有助長遠發展的政策，故坦言「還富於民」是最好的做法。

特區政府曾經兩度「派錢」。第一次在2011年，時任財政司司長曾俊華發表《財政預算案2011》，向年滿18歲的香港永久性居民一次性發放6,000元。（資料圖片／江智騫攝）

Benson解釋，當年反對派錢，是期望政府能夠推動有建設性的基建或有利社會長遠發展的政策，惟過去9年，公帑卻浪費在大型基建之上，無益於基層。而過去多年本港經濟發展良好，庫房水浸，民間已多番要求政府「派錢」，惟政府均不予理會，「對上一次派4,000元（需要審查）都係勉為其難，有限制咁派」。他坦言現時想法已有轉變，認為派錢是理所當然的做法，而且過去多個月市民普遍不相信政府，「啲錢交俾市民手，好過浪費在大白象工程，交返俾我，我自己決定點使。」

指政府因受巨大政治壓力才派錢

Benson指，現屆政府只是承受巨大政治及民意壓力才選擇派錢，「有少少收買人心……去做一啲看似順民意的措施」，不過他認為這一次派錢的效果未必能與2011年相比。他表示2011年的香港剛擺脫03年及08年的經濟危機，接近全民就業（2011年失業率約為3.4%），市道好轉，「市民有餘錢會用咗佢」。但今年本港經濟急速下滑，加上新冠狀病毒（武漢肺炎）疫情來襲，「近期經濟好似凍結咗咁」，他估計今次市民即使收到錢也會儲起，未必能刺激消費，故對政府拯救經濟不抱很大期望。

Benson指，財政預算案的派錢消息彷似「及時雨」，但究竟何時才能派到市民手上呢？（余睿菁攝）

籲基層將一萬元儲起

他續指，財政預算案的派錢消息彷似「及時雨」，但究竟何時才能派到市民手上呢？他質疑，如派錢需耗時一年時間，對基層市民絕對是望梅止渴，「一年之後先派到錢，到時都唔知咩光景」，他直言政府要盡快派錢，「快快手搞掂佢」，以解市民燃眉之急。

2011年政府全民派錢，Benson當時在網上募集市民的6000 元，再與基層市民分享。但他坦承本港經濟情況將會惡化，基層往往首當其衝，他表示今次會呼籲大家將一萬蚊儲起，以備不時之需，「我自己今次都會儲起佢，因為時勢唔同咗。」對於今次財政預算案值幾多分？Benson坦言不屑俾分，「呢啲錢本來係屬於香港人，都係香港人交稅」，故不認為政府派錢是對市民的恩惠。