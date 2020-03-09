【社區小白象】油塘隱世避雨亭建成六年　樹影下的「奢華」享受？

各區的地區小型工程不時引起爭議，除了因為造價高昂，設施的實用性及選址等也備受批評。油塘就有一個建於樹蔭下的「隱世避雨亭」。據該區區議員指，油塘茶果嶺道近建造業議會訓練學院偉樂街訓練場位置，自2014年開始建有一個「椰林樹影」、人跡罕至的避雨亭，由於與最近的小巴站仍有段距離，該處長年以來只見擺放雜物，從未見過有人使用。他批評，政府部門設計時沒有從用家角度考慮，令本來用意是改善社區的工程項目變得離地又浪費。

根據民政署資料，油塘避雨亭的項目名為「位於觀塘區茶果嶺道近建造業議會訓練學院偉樂街訓練場的蔭棚」，是一座約五米長並附有一張長椅的蔭棚，於2014年建成。從相中可見，該位置現時長滿雜草，在樹蔭之下興建蔭棚，效用被指與「太陽能電筒」類近。觀塘區區議員王偉麟指出，該路段平日行人不多，即使是上班上學的繁忙時間，一小時內最多只有約20人經過，而避雨亭唯一的用途就是被附近的店舖用作擺放發泡膠箱等雜物，「大約20米外有個小巴站，但係避雨亭個位置係唔會睇到小巴嚟未，所以都冇人會用。」

王偉麟在其Facebook專頁向街坊「推介」這個靜中帶旺的「好去處」，形容該處人跡罕至，除了能享盡樹蔭下的「椰林樹影」，亦因避雨亭理應造價不菲，絕對能提供「奢華享受」。他表示，雖然現階段未確實追溯到當年的工程造價，但根據近年其他避雨亭的工程項目，亦可作出推測，「有啲平啲就咁一支杆加個頂嘅，就最少都要25萬，有凳嘅就28萬至100萬不等，視乎條路下面有幾多喉管等等。」

他表示，社區內不時都有小白象工程出現，如康文署和機電工程署正計劃在晒草灣遊樂場加設乾髮機，費用需近十萬，「當佢哋買六部機分別裝喺男、女更衣室，要用成十萬蚊，部機究竟係有幾靚呢？」王批評，政府連採購口罩都以價低者得的標準招標，社區工程卻是如此豪爽，但設計時沒有從用家角度出發，設施落成後亦沒有到現場視察，令設施被白白浪費。他表示，來年將與其他區議員一同努力，在觀塘區議會中認真審視和監察每項工程的內容。

香港01就該避雨亭的事宜向民政署查詢，發言人指，該項目的造價為132,250元，未有其他前期研究的費用。