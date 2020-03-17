元朗區議會促警訊拍口罩騙案題材　警方：已在fb進行類似事宜

元朗區議會文、藝、康、體、福利、教育及治安委員會於今日（17日）開會，會內主要討論區內治安和消防事宜，以及與民生相關事務。當中有區議員提及最近的口罩騙案問題，有議員提議警方可以拍攝警訊方式，提醒市民不要受騙。警方代表元朗警民關係主席則回應指，他們現在正使用其Facebook專頁進行相關事宜。

在區議員查詢有關口罩騙案事宜時，警方代表、元朗警民關係主席表示，現在騙徒手法層出不窮，當中包括雙重騙案，例如騙徒會利用其他人的銀行戶口進行騙上騙，利用第三方人士的戶口，然後把貨騙走，但在過程中受害者則付了款，卻什麼也沒有到手。在討論過程中，有區議員就此建議警方可就該議題重新拍攝警訊，並發放到不同媒體平台，提醒市民不要受騙。警方代表元朗警民關係主席則回應，警方現時主要使用的平台為Facebook，早前也曾在Facebook上進行類似事宜。

其後，有區議員對此提出質疑，指警方Facebook現時只有少於30萬個讚好，擔心其宣傳未能觸及廣大市民，建議警方把其素材給他們在議辦中播放，讓更多市民看得見。警方代表則建議區議員把在警方的相關信息，透過他們自身Facebook專頁分享出去，讓更多市民知道，因為相信區議員的專頁會有不少粉絲。

在討論口罩騙案接近尾聲時，不少議員開始質疑警方代表出席會議時常遲到，做法不太合理。惟警方代表回應指，在有需要警方回答的相關議題時，他們就已經到場，沒有錯過議題。元朗南屏及元朗區議會主席黃偉賢則指，根據會議常規，警方代表為常設代表，例如在大會和現在的文委會都應該全程在場，而不是到相關議題才出現 。對於此提問警方代表則回應，在情況許可之下，代表會在相關警方提問時都盡量在場。