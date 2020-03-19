【大眾結業】大眾全線結業　三中商壟斷加劇　未用禮劵點算好？

新冠肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情蔓延至全球各國，香港的零售巿道持續低迷。服務香港超過40年的大眾書局，昨日（18日）亦宣布旗下16間書店由今天起全線結業，而受影響的員工將根據香港勞工法例遣散。大眾書局在香港作為「三中商」以外、來自新加坡的另一大型連鎖書店。對於終要結業，一班書迷除了感到不捨，也有不少人擔心未用的書劵日後不能兌換。消委會發言人則指，至今接獲了兩宗相關投訴，當中最高的金額約為500元。

服務香港超過40年的大眾書局，昨日（18日）宣布旗下16間書店要全線結業。（資料圖片／羅君豪攝）

於1996年在新加坡成立的大眾控股有限公司，集書業零售、電子教學、出版及發行於一身，而大眾書局在香港屹立至今已逾40年，為「三中商」（即三聯書店、中華書局與商務印書館，過去有報導指三者均由中聯辦全資擁有）以外、在香港為數不多的大型連鎖書店。大眾書局過去在全港各區有共16間分店，當中包括九龍灣MegaBox和旺角T.O.P商場等等。而早前黃埔花園分店曾遭業主入稟高等法院，追討自今年二月起拖欠的租金、服務費及推廣費等逾52萬元款項，並要求大眾書局交還舖位。

昨日集團公布結業消息，發言人形容結業是「非常艱難的決定」，表示未來將會把資源集中在教育出版、電子教學和教育服務上。一班書迷得知消息後，都感到十分可惜，又慨嘆香港書店被「三中商」壟斷的情況誓將加劇。與此同時，有人表示正持有未使用的書劵，金額至少有數百元，擔心書局結業後將無法兌換。對此，集團表示會嚴肅跟進受影響的書劵持有人及會員事宜，並會於網頁公布詳情。但截至下午五時，網頁上並未見有相關更新。

消委會：進行預繳式消費前應三思

《香港01》就事件向消委會查詢，發言人指，至今暫接獲兩宗相關投訴，最高金額約為500元，主要涉及書劵兌換。而該會高度關注在經濟環境轉差下，商戶倒閉結業的情況，提醒打算大額預繳消費的市民必須三思，免招損失。

發言人指，消委會強調，預繳式消費存在一定的兌現風險，一旦遇上商號結業或其他不可預計的情況，消費者作為無抵押債權人，有機會無法兌現已購買的產品或服務。在一般情況下，商戶結業，其資產需先用以償還較優先債權人的債務，消費者只能以無抵押債權人的身份，在其他債權人，例如清盤公司僱員、政府、有抵押債權人等分得賠償後，如仍有餘額，才可得到賠償。因此，消委會提醒消費者進行預繳式消費前，須先考慮實際需要，留意退款及退貨服務的相關條款，才決定是否選購。