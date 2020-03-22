【大帽山蓮姐】蓮姐新舖作越野跑賽事起點　契女：一齊搞旺個場

人稱「蓮姐」的江火連屹立大帽山茶水亭25年，終日服務山友。早前漁護署宣布蓮姐茶水亭不獲續租，現址租約將於今月底（31日）屆滿，並將於4月1日遷到大帽山郊野公園訪客中心旁的茶水亭經營。有機構將於4月以蓮姐新舖作起點及終點，舉辦越野跑賽事。

蓮姐將於4月1日遷往距離現址5分鐘路程、大帽山郊野公園訪客中心旁邊的茶水亭，有舉辦越野跑賽事的機構將在4月13日舉辦「迷環大帽山 2020」越野跑賽事，以大帽山郊野公園遊客中心作起點及終點，中途經過川龍、龍門郊遊徑、城門水塘及鉛礦坳，整項賽事距離約22公里。蓮姐「契女」周佩欣也在社交網站分享賽事消息並留言：「大家一齊攪旺個埸啦。」

《香港01》記者月初曾到大帽山郊野公園訪客中心茶水亭視察，發現茶水亭長期拉上鐵閘，附近人流稀少，據知該舖位已丟空多年。

蓮姐服務山友多年。（資汁圖片／陳蕾蕾攝）

蓮姐在大帽山經營茶水亭25年，而大帽山歷年來舉行不少越野跑賽事，故蓮姐的茶水亭常是選手補給站，令她與一眾選手結下深厚情誼，當中女性越野跑手、長跑教練周佩欣更與蓮姐母女相稱。其中一場最為人熟知的越野跑賽事發生於2016年1月，以大帽山作終點的越野長跑賽事的「HK100」，數百名跑友在冰封的大帽山頂等待救援，蓮姐茶水亭連開40小時為救援人員補給。