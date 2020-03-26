【Stay at home】藝術三月變陣網上展覽　Art Power HK展期至5月

新冠肺炎（武漢肺炎）疫情肆虐，食物及衞生局局長陳肇始及不少醫護人員都呼籲市民盡量留在家中，減低因外出及聚會而增加交叉感染的機會，部分社區活動亦告取消。疫情一日未止，長時間留家也令人百無聊賴，有部分藝術活動轉為網上舉行，包括Art Basel及Art Power HK。

Art Basel香港展會早前因應疫情而告取消，由本月20日起25日舉辦首個網上展覽，供公眾登入展覽室，瀏覽成千上萬件藝術品，更可直接與畫廊聯繫或進行查詢及購買。此外，本地藝術界自發籌辦的Art Power HK亦宣布在網上開展，項目由3月開始，陸續在網上平台推出一些藝術家訪談、畫廊導賞、工作室訪問、網上講座、工作坊等一系列藝文活動，本地合作夥伴超過60個，包括香港藝術館、大館、西九龍文化區自由空間、香港藝術中心、香港浸會大學視覺藝術院、香港中文大學藝術系及一眾畫廊，展期至5月。

Art Power HK由亞洲協會香港中心協辦，其工作小組成員包括10號贊善里畫廊創始人姬蒂天利（Katie de Tilly）、佳士得拍賣行的Georgina Hilton、公關公司Sinclair Arts的Kiri Sinclair等。此外，Art Power HK亦以「你認為藝術何價」為主旨發起眾籌，尋求各界的支持。

Art Power HK網址