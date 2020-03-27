【Stay at home】資深DJ X「孤兒院」店主　網上對談黑膠唱片史

位於深水埗的旅舍Wontonmeen一直以不同藝文組織合作，舉辦多元化活動連結社區。旅舍於周五（27日）舉辦活動「舊埗音樂分享會：記黑膠唱片史」，將看似是老一輩或文青玩意的黑膠唱片，以另一角度帶給觀眾。因應新冠肺炎（武漢肺炎）疫情肆虐，主辦單位將活動一再押後，最後改為facebook網上直播，令足不出戶的人士亦可參與活動。

為確保所有合作單位及參加者安全，最後節目改為周五（27日）晚上7時至10時在facebook網上直播。 （Wontonmeen fb專頁圖片）

資深電台DJ及樂評人黃志淙將會在人稱「鴨寮街阿Paul」的「黑膠孤兒院」的歐德成（Paul）的收藏中，挑選數張黑膠唱片，對談黑膠史。黃志淙將會談到他對當年流行音樂的觀察、當DJ的軼事，阿Paul則會分享多年的收藏心得，帶領聽眾進入舊時的音樂世界。

活動原於1月份舉行，惟因疫情爆發，主辦單位將活動一再押後，為確保所有合作單位及參加者安全，最後節目改為周五（27日）晚上7時至10時在facebook網上直播，令足不出戶的人士亦可參與活動。

三十年前是獨立樂隊成員的黃志淙，現時以資深DJ、樂評人、傳媒人、活動策劃與文化研究者等身份和經驗，專注音樂教育工作，致力通過各種傳播媒介推廣本地及國際獨立音樂、跨文化藝術等，藉音樂表達生活態度。生於越南的歐德成，15歲時在越戰時期已開始接觸黑膠唱片，自此結下不解之緣。八十年代開始拯救被人遺棄的黑膠碟，由街邊檔攤做起，到後來在長沙灣道樓上舖開設黑膠唱片「孤兒院」，收藏的寶貝近30萬張，人稱「黑膠碟養父」，將興趣發展為事業。

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