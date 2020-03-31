【新冠肺炎】跑馬地小巷內有乾坤　區議員辦口罩下的心情街坊畫展

2019冠狀病毒病（COVID-19）疫情肆虐，在抗疫期間，市民的社交活動大幅減少，小朋友和大人都要停課或留在家中工作，而進行藝術創作也可以是個選擇。在跑馬地成和道的一條小巷內，有區議員和友人早前設置了「社區客廳」，近日又以「口罩下的心情」為主題，邀請街坊透過畫作記錄口罩下的生活，並用顏色抒發心情。現時已有約20幅畫作於該處展出，每幅都各有特色。

在成和道黃泥涌市政大廈對面的小路口內，有一個三角型的小舖位被用作「C&G藝術三角」，內有漂書用的書架、沙發等等。（張嘉莉FB圖片）

「租舖唔一定要用嚟賺錢」

在成和道黃泥涌市政大廈對面的小路口內，有一個三角型的小舖位被用作「C&G藝術三角」，內有漂書用的書架、沙發等等。本為藝術策展人的灣仔區區議員張嘉莉指，該舖位在小巷內的一角，大街人流雖多，但她希望打造成類近「社區客廳」的微型藝術空間，「反正喺疫情期間冇生意，租舖唔一定要用嚟賺錢啫。」張表示，她在加入漂書角之後，故意不作宣傳，希望街坊能自行發現。

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疫情之下，市民留家期間「冇乜嘢做」，因此張嘉莉和辦事處職員籌劃了「口罩下的心情」創作及展覽計劃。在約三星期前，她們開始在網上和區內宣傳，邀請各位跑馬地街坊透過畫畫來表達和分享在抗疫期間的想法；當中每位參加者可獲得一塊約20×15CM的畫布以及兩小盒塑膠彩作來創作。張表示，至今已收到約20幅畫作，雖然作畫者並非專業藝術家，但一班街坊也為她帶來不少驚喜，「例如有一幅係就咁用點同線，表達一個冇戴口罩嘅人喺人群中被疏遠；又例如有一幅係就咁畫一個灰黑色口罩，唔經唔覺口罩已經變咗我哋好日常、但又好難搵到嘅物品。」

張續指，現時仍在收集其他街坊的畫作，並預計會展覽至六月；又表示未來將有更多「搞作」會在「C&G藝術三角」內進行。