【區議會選舉】沒有催淚彈的跑馬地　藝術策劃人出選阻建制世襲

由反修例引發的示威遍地開花，幾乎十八區居民均嘗過催淚彈的滋味，灣仔區更多次成為戰場，區內的跑馬地卻能恬靜如昔，沒有留下催淚彈的氣味，更鮮有出現示威字句，連日受盡示威者唾罵的港鐵，跑馬地居民也用不上。遠離紛爭看似平靜，這裡卻由建制派掌控多年，現任區議員更派出兒子上陣，圖「世襲」區議員之位。曾經是社運常客，醞釀十多年，今年受反修例運動激發，藝術策劃人張嘉莉（Clara）決定「填白區」，出戰跑馬地，盼以其藝術背景，為這個充滿人文歷史的地方帶來創意和改變。

張嘉莉在成和道一巷弄處，租得一個「小空間」，門外掛著一幅她與街坊手繪的彩色圓圈布畫。 （郭倩雯攝）

街坊推薦看英文政治書

一個沒有受催淚彈牽連的地方，居民是否對政治不聞不問？張嘉莉表示，反修例示威遍及各區，跑馬地的街坊知識水平較高，認同自由民主等普世價值，「試過喺遊行日子，有幾個身穿黑衫嘅示威者可能行錯路，入咗嚟跑馬地，街坊自發帶路教佢哋走，甚至有居民帶衫俾佢哋換」。她形容跑馬地街坊性格內斂，雖然沒有走上最前線，但他們與示威者也是有著相同訴求，默默守護前線。訪問當天，張嘉莉大清早拿著一本厚厚的英文書趕來──《A City Mismanaged Hong Kong’s Struggle for Survival》，是港英時代中央政策組首席顧問顧汝德（Leo F. Goodstadt）繼《治港三部曲》後的近作，「係一個街坊之前推薦我睇，我仲未睇完啊！」

藝術策劃人張嘉莉（Clara）決定「填白區」，出戰跑馬地，盼以其藝術背景，為這個充滿人文歷史的地方帶來創意和改變。 （郭倩雯攝） 居民支持反修例運動，跑馬地的區議會多年來卻由建制派把持。現任區議員及灣仔區區議會主席吳錦津，由1994年一直連任至現屆，今年他退下火線，派出兒子吳澤森出戰，希望能「繼承父業」，面對「土生土長」的吳氏父子，「空降」的張嘉莉需花上更多時間來認識這個地方的人和事，她在成和道一條巷弄處，租用一個「小空間」，用來暫存選舉物資，選舉後可作社區藝術用途。黃色大門前掛著的一幅充滿彩色圓圈的布畫，是由她和街坊近月合作畫成，她形容畫作是用原始的色彩和線條，畫出發自內心的形狀，近月示威不斷，「黃藍對立」的風氣，容易令人情緒受困，「街坊都get到啲圓圈係咩意思，係社會上唔同顏色都應該可以融和」。 退出「灣仔起步」：時間分配唔到 一場反修例運動，令政治素人如雨後春筍，以踢走建制派為目標，遍佈在各區出選。張嘉莉與其他藝文規劃界人士，一度組成「灣仔起步」落區，惟最近她宣佈退出，「主要係時間分配唔到，我有兩個女要照顧，如果加入一個組織，一定有啲責任要負，例如去開會，加埋工作同選舉工程，實在分身不暇，要取捨」；另一個退出原因，是她認為社會運動組織的架構精簡後，行動可更俐落，但強調與組織的理念一致。與部分選區的情況相似，張嘉莉與另一民主派候選人「撞區」，她坦言曾主動與對方聯絡，希望協調，惟最終不成功，她感到遺憾，但也決定出選，讓選民有多一個選擇。

關心「狗社區」清潔與配套問題

跑馬地多為中產居民，張嘉莉指他們對民生議題要求也較高。跑馬地是個「狗社區」，任何時候也見到街坊拖狗散步，「放狗空間好重要，有啲狗公園夜晚9點就關閉，但香港人放工返到屋企都唔止9點，會唔會可以晏啲先閂？狗嘅公共設施配套又夠唔夠？」此外，狗糞收集箱數目及後巷清潔問題亦會是她關注的事項。8月時，張嘉莉曾舉辦寵物肖像日，邀請藝術家替街坊的寵物畫肖像畫，以藝術連結社區。

區內人文歷史豐富 瀕危鸚鵡與港督有關

作為藝術工作者，張嘉莉非常關心如何適當運用區議會資源，在社區舉辦有質素的藝術活動，「做一啲知識分享，例如有街坊種嘢好叻，可唔可以舉辦園藝活動？」跑馬地主要的兒童遊樂設施只有黃泥涌道新月花園，小童遊樂設施不足，張亦希望能舉辦一些社區親子藝術活動，早前她舉辦數場生態導賞團，與街坊一起探索區內的人文歷史，其中在摩利臣山公園，能覓到被評為「極度瀕危」的葵花鳳頭鸚鵡蹤跡。這種鸚鵡原來背後有段「故」──早於1850年代，一批葵花鳳頭鸚鵡被當寵物買賣，隨商人到香港，至1941年底日軍入侵，據說港督府內養了牠們，在戰爭尾聲時，官邸管家憂牠們無人照顧，於是將牠們放生，結果葵花鳳頭鸚鵡便在港落地生根，「呢啲都同社區保育有關，喺度住得耐嘅人未必會留意到，原來身邊有好多得意嘢，但我作為外區人會敏感啲，發掘到好多區內嘅有趣事」，作為藝術策劃人，她認為自己的強項是欣賞和觀察。

張嘉莉認為長者社區服務，亦應包括心靈健康，她落區時不時與長者聊天。 （郭倩雯攝） 長者議題應包括心靈健康 「跑馬地係一個舊區，有社區、有人，不會有一式一樣的商場」，港島區首間佛教寺院、法定古蹟東覺蓮苑，猶太教墳場、咖啡園墳場等逾百年場所，亦座落於跑馬地，豐盛的歷史文化底蘊深深吸引著藝術出身的她。跑馬地的長者較多，她早前舉辦椅子瑜珈，邀請合資格導師帶領街坊伸展筋骨。張嘉莉認為長者社區服務，亦應包括心靈健康，「呢度啲老人家都好有學問，同佢哋傾偈聽到好多戰前故事，閱歷豐富到可以出書」，每次談及與區內長者聊天，張嘉莉都表現興奮。 由前線新人到走上從政路：做自己勝任的事 04年7.1遊行，人群中出現一對身穿裙褂的新人──正是張嘉莉和丈夫鄭怡敏。相隔十多年，張嘉莉才選擇從政，「我認係個人成長階段，依家年紀大咗，唔可以走上前線支持，唯有做自己勝任到嘅事」。張是非牟利藝術組織「藝術到家」的行政總監，組織由藝發局基金資助，她認為這是善用政府資源的其中一例，「同政府人員開會溝通嘅過程中，我認為喺制度內仲有得郁」。

跑馬地的歷史文化底蘊非常豐富，港島區首間佛教寺院、法定古蹟東覺蓮苑便是座落跑馬地。 （郭倩雯攝）

投票率低仍決心出戰 「我哋冇嘢可以再輸」

2011年區選，灣仔區的投票率全港最低；經歷雨傘運動後，2015年區選，灣仔區的投票率仍不足四成三，排名僅次於屯門，面對低投票率，張嘉莉對選民仍有信心嗎？「擔心但都要試做！」她堅定地說，2015年曾經想過參選，惟最終不了了之，「香港依家搞成咁，我哋冇嘢可以再輸」。

張嘉莉為2019年區議會灣仔區跑馬地選區參選人，截至10月18日，同區其他參選人為陳詠霞及吳澤森。