政府早前因應疫情推出新一輪防疫措施，要求食肆每張枱只能招待4人、每張枱要有1.5米間距。今日中午約1時，警方表示接獲報案，指中環德輔道中茶餐廳「四季常餐」的座位分隔距離不足1.5米，以及有超過四名的食客聚集用餐。警方其後派員到場仔細調查，又向現場顧客查身份證，了解是否有被通緝的強制家居檢疫人士。據悉，警方曾以軟尺量度枱與枱之間的距離是否符合要求。

上周五（27日），政府因應疫情宣佈六項管制餐飲業務的措施，包括食群只能提供一半座位、枱與枱之間至少要有1.5米的距離，或有其他分隔安排，每枱亦不可多於四人，食肆內所有人需要佩戴口罩，食客進食時除外，進入食肆前亦要通過體溫檢查，食肆亦要提供消毒搓手液。

記者於晚膳時分到訪，職員替每位進入的客人量度體溫。 （林振華攝）

警向負責人作出勸喻 無人被捕

今日中午約1時，警方接獲一名女子報案，指位於德輔道中的「四季常餐」的餐桌分隔距離不足1.5米，亦有餐桌有超過四名顧客用餐，懷疑違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（《規例》）的要求。警方表示，警員接報到場，發現食肆內的餐桌分隔距離不足1.5米，亦有餐桌有超過四名顧客用餐，並不符合《規例》要求。警方回覆指，已提醒食肆負責人必須確保其營運模式符合《規例》下的要求，有關負責人已即時配合並作出糾正。此外，警員亦有核對現場顧客的身份證明文件，當中未有發現被通緝的強制家居檢疫人士，案件列作投訴，無人被捕。

記者於晚膳時間到訪該店，發現食客並不多，並無四人以上在同一餐桌上聚餐，目測餐桌之間的距離亦有1.5米。職員亦會替每位進入餐廳的顧客量度體溫。

翻查資料，四季常餐由壹傳媒集團創辦人黎智英次子黎耀恩開設。上月曾捲入「二手檸檬茶」事件，有網民在facebook群組公開指，2月26日曾於該茶餐廳購買一杯凍檸檬茶走甜，但飲下去時感到「勁甜」，於是召侍應退回及更換。豈料被目睹涉事檸茶被放入雪櫃內，侍應再從雪櫃內取出同一杯檸茶予下一位客人，客人同樣飲下。該網民即時與侍應理論，惟遭對方惡言相向。事件公開後，不少人對新冠肺炎下發生如此事件直呼恐怖，四季常餐其後透過facebook發出聲明，指管理層翻查閉路電視片段後，承認在威靈頓街分店發生以上事件，認為這種失誤不能接受，並向客人及全港市民道歉。