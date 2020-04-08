【新冠肺炎】上水至西九站W3停駛　街坊叫苦　區議員憂變永久停運

新冠肺炎疫情肆虐，九巴於1月底宣布，因應香港西九龍站暫時關閉，暫停來往上水及高鐵西九龍站的W3線班次。有區議員指曾接獲街坊投訴該路線停駛影響生活，他憂慮巴士公司將來會否永久停運相關巴士路段。

W3線是高鐵通車後，九巴推出的「點對點」路線，來往上水及高鐵西九龍站，途經大埔廣福邨、東鐵沙田站及青沙公路轉車站。facebook專頁大埔交通昨（8日）發帖，嘆W3停運對大埔街坊影響極大，並引來大批街坊留言。帖文指，W3為目前大埔區唯一經青沙公路轉車站的全日路綫，亦令來回大埔至佐敦一帶的車程減半，因此自路線停運以來，曾接獲不少大埔街坊大吐苦水。帖文亦引來街坊留言，W3綫來回廣福、沙田很快很方便，甚至有網民笑言，「高鐵既唯一用途就係推出W3巴士」。

大埔區議員新民主同盟任啟邦受訪時指，自九巴W3線暫停服務後，至今曾接獲數名街坊投訴停運帶來的不便。 （資料圖片）

大埔區議員新民主同盟任啟邦受訪時指，自九巴W3線暫停服務後，至今曾接獲數名街坊投訴停運帶來的不便。有曾任職西九戲曲中心的大埔街坊，因W3停運後，需改乘其他巴士線上班。

他指，當年巴士公司以高鐵通車為由，推出W3線接送高鐵旅客，但按他日常社區工作「點巴士」觀察，近八、九成W3乘客均為在佐敦、尖沙咀一帶上班的街坊。他解釋W3線的優勢是從大埔「南下」沙田後快速到達佐敦，較另一條同樣來往大埔與西九龍站的271線快。此外，亦有街坊喜歡短乘W3一、兩個站，「南下沙田，北上上水」。

被問到巴士公司停運曾有否在區議會上討論停運安排？任啟邦指，自疫情爆發，區議會暫停，本屆會期內第二次大埔區議會會議亦因此延期。他指，現正爭取4月底重開大會，以討論相關事宜。任坦言，目前擔心巴士公司會或因疫情為由，申請永久停止W3巴士線，尤其疫情下巴士乘客整體下降。