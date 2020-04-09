【抗疫基金】工資補貼吊命　美容店東主為留客：冇諗過唔做

政府昨日（8日）宣布新一輪1,300億元防疫抗疫基金，包括推出800億元「保就業」計劃，向合資格僱主提供五成工資補貼，每名僱員每月最高補貼額為9,000元，為期半年。同時，政府亦宣布周五起美容院及按摩院需停業14日，該行業可按規模分別收款3萬、6萬或10萬元資助，有美容院負責人認為，受疫情影響生意一落千丈，抗疫基金提供的工資補貼如同「吊命」，她亦贊成全港美容店停業抗疫，「起碼有指標性，因為啲客做facial唔會戴口罩，自己都會驚，都唔知做唔做生意好」。

文小姐指該店生意自2月以來大跌九成，「2月時有4日係一個客都冇」。 （蔡正邦攝）

在沙田瀝源邨開業十年的維奧娜美容，負責人文小姐表示，受疫情影響，2月起生意已跌了九成，她指平日一天約有5至8名客人光顧，「2月時有4日係一個客都冇」，但由於一直做熟客生意，即使難捱亦不打算結業，「美容院通常收咗套票錢，暫時頂到」。文小姐指疫情總會過去，將容許客人的套票日子延期，「冇諗過唔做，要同客人負返責任，之後幫佢哋做密啲」。她指因未了解第二輪抗疫基金的詳情，未知能獲分哪一級別的資助，她僱有一名全職及一名兼職職員，全職員工應符合申請工資補貼資格，能輕微紓困，如同吊命，「至於part-time同事，2月已經叫佢唔使返工住，停薪留職」。

文小姐形容，目前除了支薪壓力，亦面對租金壓力，「呢度係領展場，月租3萬，簽咗3年約，𠵱家仲有兩年」。此外，她亦贊成全部停業抗疫，「起碼有指標性，因為啲客做facial唔會戴口罩，自己都會驚，都唔知做唔做生意好」。