【種族共融】南亞族網上展訴家鄉往事　「巴基斯坦少人喺街食煙」

受新冠肺炎疫情影響，不少展覽均需停辦或延期。近日一個關於本港少數族裔生活情況的展覽亦受影響，負責策展的一班中大學生，將展覽搬到網上，變成「零成本」製作，令觀眾可安坐家中，以滑鼠代替雙腳，近距離閱讀每位少數族裔的故事。有9歲小孩形容香港有很多人在街吸煙，反而巴基斯坦較少，亦有印度女子介紹身上飾物的文化淵源。有策展學生表示，受訪期間重新認識南亞族群，並了解他們的身分認同，「佢哋都會話自己係香港人」。

「我今年11歲，出生及成長於香港。我喜歡去香港迪士尼樂園和海洋公園。在巴基斯坦都有主題公園，但機動遊戲就比較危險──Zafar」、「儘管我是在香港出生及成長，並且是一名天主教徒，但我仍然尊重及愛戴我的印度文化，這個是我經常佩戴在腳上的印度飾物—帕要（Payal）──Angelica」，一塊塊展板貼在牆上，談及香港與他們家鄉的分別，拐個彎，又會看到另一個故事。

七位在香港中文大學就讀文化管理文學士課程的學生，因對少數族裔議題感興趣，在近日一份專題報告中，以此為題，籌備一個名為《往事南憶》的展覽。但由於疫情肆虐，他們將展覽搬到網上，「有諗過喺facebook或instagram度post，但social media post好速食，好快就會消失，後來搵到artsteps呢個平台，覺得幾有趣，又唔係太難用，可以自己砌個佈局同劃分空間，令大家有展覽嘅感覺」，其中一名策展學生James說道。

受疫情影響改網上展出 反令製作費歸零

James與Benjamin又形容，網上展覽與實體展覽的分別頗大，「實體要搵場地同展板，又同場主negotiate（交涉）；但online展覽主導性會大啲，自己創造一個空間，連光暗度都可以調校到，最重要係，online可以零成本製作」。

James指，早前團隊收集了一些南亞族裔在港生活的故事，也包括組員與南亞人士相處的經歷，與參觀人士分享，「佢哋可以用一件物件，例如喺家鄉帶來嘅嘢，或者係香港獨有嘅嘢，嚟表達兩者嘅文化差異」。據另一名策展學生Benjamin表示，展覽名稱《往事南憶》，是以食字形式創作，「南字代表南亞族群，通過物件聯想起一啲個人故事」。受訪者或其友人來自不同地方，包括巴基斯坦、印度、尼泊爾、斯里蘭卡等，透過食物、服飾及回憶，讓參觀人士更了解當地的文化。

9歲童觀察打破策展人固有認知

另一名策展學生Sam表示，本身自己的生活圈子並沒有太多南亞裔人士，故需透過相關機構及社交媒體接觸他們，鼓勵他們分享自己的故事。展覽中有一名土生土長的印度裔女子「新德莉莉」，能操流利廣東話，並成為YouTuber，分享兩地文化差異，令Sam留下深刻印象。James指，展覽共收納了11個關於在香港生活的少數族裔、或曾經接觸少數族裔人士的故事，「我記得一個叫Bilal嘅9歲小朋友，佢話香港好多人喺街食煙，反而巴基斯坦好少人食」，小孩所見所聞打破了James的固有認知，因他以往認為巴基斯坦較落後，街道會較骯髒，但從小孩的眼裏出發，並不是那樣。

展覽中有一名土生土長的印度裔女子「新德莉莉」（左），能操流利差異，廣東話，並成為YouTuber，分享兩地文化令Sam留下深刻印象。（受訪者提供圖片）

「佢哋都會話自己係香港人」

三人均認為，少數族裔雖然在香港生活多時，但仍有不少困難，Benjamin接觸過他們後，認為除了膚色上的差別，與香港人根本沒有什麼不同，「好多人見到南亞面孔，以為佢哋只識講自己嘅語言，但其實好多都識講流利嘅廣東話」，呼籲大家放下成見，踏出第一步與他們溝通。Sam亦認同此說法，他在採訪時聽過很多少數族裔談及身分認同，「佢哋都會話自己係香港人，覺得自己係香港嘅一部分」。

按此進入往事南憶網上展（建議用電腦版觀看）