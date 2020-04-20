【新冠肺炎】失業率創新高　夜場經理轉做外賣仔：唔會係低下職業

新冠肺炎疫情之下，香港各行各業生意受到重創，政府今日（20日）公布，1至3月失業率為4.2%，是逾9年來的新高，而就業不足率則約2.1%。不少受影響的打工仔「疫境」求生，當中有原本月入約3萬的夜場經理，數月前開始加入網上外賣平台當「步兵」速遞員，透露每日收入可達1,000元，認為現時社會對「外賣仔」的看法已經轉變，「送外賣點會係低下職業？」形容在疫情下會「做住先」，不過在可觀的收入背後，一分一毫其實都是「血汗錢」。

「車手」相對「步兵」的收入較多。（蔡正邦攝）

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疫情下被裁 轉行維生

今年35歲的Jeff，過去10多年都在灣仔和尖沙咀一帶的夜場擔任經理，他透露，過往收入穩定，平均月入約3萬元，但自反修例運動開始夜場生意減少，到了疫情發生後更加轉差。去年12月公司裁員，Jeff不幸成為其中一人，其後公司更要倒閉；適逢近月以來人人留家抗疫「叫外賣」，於是在今年1月，Jeff加入了網上外賣平台Deliveroo的陣營，以「步兵」（步行）形式送外賣，賺取每張單35至50元不等的利潤維生。

過去很多人都有種概念，認為「送外賣」不是甚麼光彩的職業，但Jeff覺得近年社會的風氣和看法都有所轉變，而在失業率高企的環境下，當「外賣仔」收入反而可觀，對不少人來說可能是條出路，「送外賣點會係低下職業？不知幾好搵」。他透露，連同客人所給的貼士，每天的收入為800至1,000元不等，而平均每星期工作5天，每天大約10小時，相對而言較自由，被問及將來會否做回「老本行」，他坦言待疫情過去再作打算，「𠵱家都要做住先」。

「個app唔會計上落高度，只會睇平面距離」

這天記者跟隨他在西營盤一帶送了6張單，部分距離甚近，就此賺了239元，工作看似十分輕鬆，但細問之下原來並不容易。Jeff指，最辛苦的一次是要步行送食物到半山干德道，「因為個app（應用程式）唔會計上落高度，只會睇平面距離，所以有時真係行好耐。」近日天氣開始轉熱，Jeff每日都會預備一枝冰水開工，同時亦會盡量避開樓梯，表示「有斜路就行斜路、有電梯就搭電梯」。短短數月為何就已如此熟路？「送得多你就知㗎啦。」他向記者笑說。