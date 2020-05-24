Deliveroo轉新制　外賣員指變相減人工　釀18區罷工

新冠肺炎下本港實施限聚令，不少市民均以外賣代替堂食。有任職Deliveroo的外賣員向《香港01》透露，公司收入增加，卻在此刻推行新制，減少外賣員每張訂單可獲取的金額，且推出「加乘獎金」計劃，令外賣員賺取薪金時條件更苛刻。該外賣員認為新制變相減少他們的收入，故今日有不少Deliveroo外賣員在18區進行集體罷工，據悉罷工行動明日會繼續，希望公司盡快回應員工訴求，否則將會有更大型的工業行動。

底薪減少 推獎金計劃防「踢單」

有任職Deliveroo外賣員向《香港01》透露，不滿公司疫情下收入增長，卻於此時推行新制，變相令他們收入減少，「公司早兩日改制度，原本保證最短路程約$35一張單，𠵱家冇咗最短路程價錢，好似冇咗最低工資咁」。除了每張訂單的收入減少，公司更推出「加乘獎金」計劃，若外賣員一星期接單80%，可獲每張訂單1.3%獎金，以鼓勵他們不要「踢單」，「以前Deliveroo出名自由，可以唔接單（俗稱踢單），𠵱家一星期計，要做夠80%單，先會有1.3% bonus，如果做唔滿80%就冇，即係取巧地減人工！」

該外賣員形容，按舊制計算，每1公里的路程約可賺取$38，新制下同樣距離只能賺取$29，「直接講減人工都冇咁激動，唔好講得咁好聽！」他慨嘆為了減低收入影響，現時就算接到有山路的訂單，亦不會踢單。

據受訪的外賣員透露，公司近日轉新制，變相令外賣員收入下降。（受訪者提供圖片）

由於轉制一事引起大批Deliveroo外賣員不滿，今日18區均有外賣員參與集體罷工行動，參與人士集合在同一地點「踢單」，有食肆因大批外賣食物未有人速遞，囤積在店內。據受訪外賣員透露，公司得悉罷工行動後，於今日下午6時至9時，突然每張訂單加$10予外賣員，他指，「我哋睇到加返$10一張單，就係我哋以前嘅價錢喇」。

有食肆因大批外賣食物未有人到場速遞，囤積在店。（受訪者提供圖片）

直至晚上9時30分，Deliveroo App疑因過多訂單未及處理，部分地區如柴灣有多間餐廳無法提供Deliveroo外賣服務。該外賣員又指，集體罷工行動明日會繼續，希望公司盡快回應員工訴求，否則將會有更大型的工業行動。《香港01》正向Deliveroo查詢事件。