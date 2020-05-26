5歲狗女愛協做絕育手術後內出血亡　義工質疑過程出問題

做流浪狗暫託的狗義工JJ，因其他義工朋友在新界車場進行救援時，發現5歲的狗女Hulu，原來牠已曾生產。為了Hulu的身體着想，義工朋友原決定把Hulu帶往絕育後，放回原地生活，豈料他們帶Hulu去檢查後，卻發現牠患有心絲蟲，絕育一事則要完成心絲蟲治理後才可以進行。 Hulu因要治療心絲蟲被帶到狗場半年。在這段時間，義工感到Hulu比較乖和親近人類，擔心牠不能再入狗群，故不忍心絕育後把牠放回車場，希望幫Hulu找一個新家。狗義工JJ接手暫託Hulu，把牠帶往香港愛護動物協會（下稱愛協）進行絕育手術，誰知事與願違，當Hulu正準備迎來新生活，一場絕育手術帶走了牠的生命。

完成絕育後待被領養 投入新生活

Hulu在進行絕育手術前，曾做過身體檢查。當時沒有發現任何異常。JJ指，在Hulu接受救援後，一直都在愛協進行檢查和治療，她沒想太多便讓Hulu在愛協進行絕育手術。本來手術完成後，Hulu將會被領養，「已經有人看中Hulu，想領養牠，我也準備了家訪那個人」。

豈料Hulu在本月18日完成絕育手術後，身體卻出現了問題，「本來做完絕育手術回家也沒有什麼異常，只是Hulu一直感到暈眩，我打算讓牠先睡一覺」。隔天，JJ竟發現Hulu手術傷口開始滲血，繃帶上都染紅。JJ馬上打給愛協查問，當時對方回覆指，可能因傷口的皮膚內部組織影響，強調情況屬正常，並建議JJ帶Hulu去覆診。

兩日做兩次手術

覆診時，醫生為Hulu進行基本檢查，例如量體溫及觀察傷口外部，指Hulu情況尚算正常，亦沒有發燒，傷口表面也沒問題，牙肉顏色也不錯，沒有貧血情況，其後以膠布及繃帶把傷口包好。在JJ等候取藥的時候，因繃帶移位，她又發現Hulu的傷口滲血，內部膠布已經濕透。醫生立即讓Hulu照超聲波，發現牠有內積血，需開刀處理。Hulu短短兩日內迎來第二次的手術。

JJ帶Hulu到診所檢查，在等候取藥的時候，Hulu因繃帶移位，傷口又再滲血，內部的膠布已經濕透。（受訪者提供圖片）

手術結束後，傳來Hulu已離世的消息。JJ憶述，「當時醫生對我說Hulu是因凝血問題，止不了血，也找不到失血的原因，心臟停止而離去，但他卻沒有詳細說明是什麼原因，因為失血過多還是受麻醉影響，我到現在也不知道」，醫生亦有向JJ提及過Hulu的血指數低，但JJ表示不理解為什麼當時醫生未有為Hulu輸血。

質疑凝血問題卻沒有硬塊

事後，JJ的義工朋友向獸醫護士查詢，護士指若Hulu是凝不了血，身上應有硬塊，肉眼也能看得見。JJ指Hulu身上卻沒有出現過硬塊，而且牠應在第一次手術後，血已經流得很厲害，而非在第二次手術才發現凝不了血。JJ憶述，「當時懷疑是否首次絕育手術做得不好，打結岨縫得不好，才會出現這個情況」。但過程中，醫生卻一直說傷口沒有問題。

已當流浪狗暫託工作六年的義工JJ表示，以往和狗隻進行絕育手術時，從沒有遇上這種情況。這是她初次在愛協為暫託狗隻進行絕育手術，但獲得一個壞體驗。JJ憶述Hulu時十分傷感，「我完全不能接受是我帶牠去死。」絕育本是為了讓Hulu活得更健康，術後牠卻離世，令JJ十分內疚。

愛協：獸醫已跟從既定及正規的診治程序

香港愛護動物協會回應指，對於Hulu的離世同感悲痛。協會每年平均為約13,000隻狗隻進行絕育手術，根據紀錄，每年只有少於五隻狗隻由於不明的潛在原因，例如隱性心臟病或肺病，或出血性疾病，在絕育手術後死亡。翻查Hulu的治理記錄，進行手術的兩位獸醫均是協會的高級獸醫，他們擁有豐富經驗，診治Hulu時已跟從既定及正規的獸醫診治程序，有關程序亦再獲協會的首席獸醫檢核並確定恰當。然而，為了奉行保障病人私隱，愛協無法公開評論Hulu的診治細節。

此外，愛協已向Hulu主人提供兩份詳盡的診治報告，好讓主人明白協會的兩位獸醫盡力治理Hulu的整個過程。協會每年進行的動物絕育手術是全港獸醫診所之冠，我們竭力推廣動物絕育，更對有主人的唐狗提供免費絕育服務，藉此減少動物因過度生育而患病，及阻止動物出生後因沒有主人而成為流浪動物在街頭受苦。是次Hulu在手術後因不明的潛在原因離世，實屬極少數的不幸個別情況，我們謹此向Hulu再次致以深切慰問。