油尖旺區議會討論六四紀念館安排　民政專員帶隊離場

六四將至，今天（26日）舉行的油尖旺區議會，會上亦就31周年期間六四紀念館附近通道的事宜作出討論。席間有區議員以「冇六四就冇六四紀念館」為由，展示當年的舊報導並欲在會上闡述事件，惟該區民政事務專員余健強以內容與區議會無關為由，拉隊與在場秘書處人員、警方代表等一同離場。

今天（26日）舉行的油尖旺區議會，會上亦就31周年期間六四紀念館附近通道的事宜作出討論。（呂諾君攝）

今天舉行第四次油尖旺區議會，多名區議員攜同寫有「毋忘六四」等字樣的牌出席。會上其中一個議程由李偉峰議員提出，建議警方於六四31周年期間派員維持旺角道六四紀念館附近通道暢通。李偉峰在發言期間展示了一份《文匯報》的舊報道，並希望在會上講述「 天安門事件」。當時民政事務專員余健強一度表示，內容超出了李偉峰呈交的文件範圍，惟李偉峰指「冇六四就冇六四紀念館」，認為可繼續討論。

民政專員：有關討論屬區議會範圍外的問題

其後余健強強調，有關討論屬區議會範圍以外的問題，故此不能再提供秘書處服務，並與在場其他職員、警方、運輸署等部門代表一同離場；會上的三位建制派區議員亦同時離場，場面一度混亂，期間區議員陳嘉朗因質疑會議廳內的保安身份而發生輕微爭執。

會議其後在沒有秘書處服務的情況下繼續進行，並在表決時由區議會主席林健文點算人數。李偉峰亦提出了一項臨時動議，希望政府在六四期間能於紀念館周邊設立臨時示威區。而除了六四議題之外，會上亦有就「要求港鐵公開所有831太子站事件的閉路電視片段」、「追究母親節警暴責任」、「反對以任何形式將國安法引入香港」等議題作出討論，並有多名議員多番向警方代表林鴻釧和韋能治作出質詢。此外，會議開始時，一眾議員就上一次會議記錄和錄音中，有關「重組警隊」的一小時部分消失，而向民政事務專員表達不滿。