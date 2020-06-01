【新冠肺炎】兩區「疫廈」現鼠患　居民：成隻貓咁大！

早前青衣長康邨康美樓和大埔富亨邨亨泰樓先後有住戶確診新冠肺炎，當時食環署及房屋署曾為該兩處進行大規模的清潔及消毒。惟事隔數月，近日有居民反映，康美樓和亨泰樓均出現鼠患問題，更曾有老鼠上樓入屋，擔心鼠隻在邨內橫行會傳播病毒。有專家指出，房署在清潔環境和防治鼠隻的工作應同步進行，又呼籲居民保持家居衞生，免讓老鼠在家中覓得食物和匿藏地點。

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新冠肺炎疫情近日雖漸緩和，但日前又再錄得本地感染個案，市民仍然未能鬆懈。當中曾成為「疫廈」的青衣康美樓及大埔亨泰樓一帶，其衞生情況令人關注。《香港01》記者今天曾到兩個地點視察，富亨邨居民余小姐向記者表示，平日屋邨會將垃圾桶放出空地，垃圾房亦長期打開，大型垃圾如床架、 梳化等放上一星期都未被清走。余小姐指，過往多次目擊鼠蹤，「啲老鼠好大，成隻貓咁大隻！」自疫情發生後，垃圾房外的垃圾曾「清過一陣」，但未幾便故態復萌，「衛生情況係好差劣」。街坊顏氏夫婦則指，晚上曾見過老鼠在花叢、溝渠出現，坦言從未見過邨內有特別加強滅鼠工作，也會擔心小朋友健康受到影響。

康美樓低層住戶目擊老鼠走入屋

在青衣康美樓方面，居於康美樓低層單位的袁太指出，她與其他住戶都見過有老鼠上樓走入屋內，她除了在屋內四處放置臭丸，亦會用方法嚇走老鼠驅趕出屋。至於住在高層單位的周小姐則指，晚上在車路一帶曾見過有身長約10厘米的鼠隻；她認為房署在管理衞生方面有改善空間，「之前（有住戶確診新冠肺炎時）有全棟清潔，仲貼晒通告，但之後就冇再見到因為『疫廈』而長時間咁加強清潔。」

區議員派發老鼠膠予居民自救

葵青區區議員梁嘉銘指，自疫情發生後，全港有不少屋邨都多了「鼠蹤」，而長康邨已有30多年歷史，周邊有街市、商場，邨內確有部分位置衞生欠佳。而當康美樓出現確診個案後，初期確實是「乾淨咗」，近日卻再有不少居民向她反映鼠患問題。梁嘉銘表示，該邨一直都有鼠患，加上市民近期留家抗疲，垃圾也堆積多了未及清理；她指曾派發老鼠膠予居民「自救」，認為除了房署需加強清掃，居民亦要有公德心保持地方清潔。

大埔區區議員何偉霖則指，雖然富亨邨的鼠患不算嚴重，但他亦見到亨泰樓一帶多個垃圾站的衞生環境不太理想，而最誇張時曾一個月內接獲四、五次居民反映目睹鼠蹤。他認為疫情之下，除了管理公司及法團之外，房署在事件上都有責任，「管理公司同法團做好垃圾站內、房署做多一步喺屋邨周圍落藥同清潔，先可以解決問題」。

專家建議市民，如發現老鼠在家中出現，應定期消毒家居以免老鼠的排泄物留在家中。（資料圖片）

香港蟲害控制從業員協會會長梁廣源批評，房署在屋邨、街市等進行防治鼠患的工作一直有很大問題，指出放老鼠藥、消毒地方、捕捉老鼠阻止繁殖等工作應同步進行。他又建議市民時刻保持家居清潔，妥善處理垃圾並減少家中雜物，亦應注意寵物的糧食不要成為老鼠食物。除此之外，可考慮安裝紗窗、在廚房及廁所放置老鼠膠，同時定期消毒家居以免老鼠的排泄物留在家中。