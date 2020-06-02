【長安法團】三年兩度拉倒舊法團　邨二代：過去兩年如噩夢

青衣長安邨前日（5月31日）完成業主周年大會，選出新一屆的業主立案法團。因應疫情，假邨內中學禮堂舉行的業主周年大會亦只得改以流水形式舉行。長安邨居民組織「長安後浪」的10名推薦人全數當選，街坊最終在3年內兩度推翻舊法團。長安後浪成員、業主二代Terence歎過去兩年如噩夢，「因為冷漠同怯，所以咪養大咗𠵱家個法團，做相反嘅事就會見到曙光」，他寄望邨內專業人士日後能以各自的技能，協助處理屋邨事宜。

因應疫情 街坊流水式投票

長安邨業主於5月31日舉行業主周年大會。大會於邨內中學禮堂舉行，但在「限聚令」下，數百名業主無法同時前往票站。長安邨居民組織「長安後浪」呼籲街坊以流水式投票，即業主取票並填寫選票，把填好的選票交予身穿「後浪新tee」的義工代入票後離場。當日，曾有街坊於facebook街坊專頁投訴，自己早於投票時發現自己一票「被代表」，事後始發現竟是法團游說家人簽署授權書。幸最終10名長安後浪推薦人全數當選。

10名長安後浪推薦人全數當選長安邨第十一屆長安邨業立案法團成員。（長安邨業主立案法團fb 圖片）

10名長安後浪推薦人當選

3年前，長安後浪亦曾與街坊聯手，拉倒推翻舊法團。當年長安邨法團接連爆出醜聞，包括「死人授權票」、21萬元購買垃圾筒、天價800萬維修地底水喉及1億維修基金只用剩400萬元等「混賬」。邨內一班業主及業主二代遂聯手參選法團，當時有成員當選，其餘成員則改組監察組，監察法團運作，並直播法團會議。惟未幾新法團竟背棄當初競選承諾，與監察組爆發衝突，法團之間亦失去互信，成為長安邨街坊間的陣痛。

青衣長安邨於2016年爆出「死人授權書」、「天價垃圾桶」等事件，「長安後浪」組織義工出選法團，於2017年1月成功更替賬目混亂的舊法團。（資料圖片／何潔泓攝）

冀新任法團能與街坊聯手拆彈

長安邨3年內兩度推翻舊法團，長安後浪成員、邨二代Terence指，街坊首要任務是確定候選人履行責任，而非像上一屆般上任後未有履行選舉承諾──「更加公開透明，走得比法例更前」。其次，他亦希望新任法團能與街坊聯手，「處理條邨啲炸彈，搞返好條邨，因為條邨𠵱家都幾大問題」。

承辦商續約問題及財務問題為目前長安邨業主最大的隱憂。（資料圖片／何潔泓攝）

管理公司及升降機維修公司完約在即 仍未招標

目前邨內有不少有待新法團處理的邨務，當中包括管理公司合約及升降機維修保養合約，分別將於7月31日及8月31日到期。惟現屆法團均未有為兩者進行招標。此外，長安財政狀況亦存隱憂，因法團賬目近4年無法定核數師簽核。

長安邨3年內兩度推翻舊法團，長安後浪成員、邨二代Terence指，街坊首要任務是確定候選人履行責任，而非像上一屆般上任後未有履行選舉承諾。（資料圖片／顏寧攝）

邨二代：冷漠與怯養大法團，做相反的事方現曙光

過去三年，Terence與一眾長安後浪成員、長安街坊合力監察法團。他嘆，「𠵱兩年真係好似發咗場噩夢，希望長安能夠一帆風順」。未來一年，多個地區亦陸續有法團改選事宜。「好多人成日問點搵切入點，其實個切入點就喺身邊嘅資料」，他建議，業主宜多研究法會議記錄及法團每月資產概算表。身為過來人，Terence寄語，街坊間的冷漠與怯懦養大目前的法團，惟有做相反的事，邨務才能現曙光。