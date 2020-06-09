【百年車卡】313號車卡正式進駐博物館　疫情關係未上得車？

有近百年歷史的313號蒸汽火車卡，早年曾被廢棄於荒地上日曬雨淋近十年，其後政府為車卡進行全面修復，並安排移送到位於大埔的鐵路博物館永久展出。去年年底開始，相繼有市民見運輸車輛在大埔安富路一帶展開運送測試，惟測試以失敗告終後，313號車卡的運送工程一直未有消息。不過，有市民發現，原來車卡日前已順利運抵博物館內，並已開始向公眾展出！

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於1921年開始投入服務的313號車卡，本為三等客運車卡，至1980年代初九廣鐵路全線電氣化後，313號車卡亦正式退役。過去313號車卡曾被放在尖沙咀科學館公園展出，後因公園用地需興建歷史博物館，車卡被運到茶果嶺路邊「自生自滅」近十年。數年前政府終耗資600萬元修復、修理及裝置313號歷史車卡，工程已於去年完成，去年除夕夜亦有運輸車輛在鐵路博物館一帶展開運送測試，惟由於當時運送的貨車太長，數月以來未有開始正式運送火車卡。

近日有市民目擊313號車卡在深夜運送到香港鐵路博物館。記者今日到博物館時，只見313號車卡已安裝在最接近戶外展區入口位置，並已與其他車卡連結起來。惟因新冠肺炎疫情關係，現時戶外展區的火車卡都不作開放，參觀者不能走入車廂，只能在路軌位置拍照，連日下雨之下，亦未見有人前來拍攝。據博物館職員指，313號車卡約於上月29日完成裝嵌，數天以來不時有鐵道迷者前來參觀，但近日天氣情況惡劣，遊人也相應減少。