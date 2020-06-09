疫情下舉辦書展　貿發局稱沒法預測人流　區議員促局方支援出版商

新冠肺炎肆虐多時，市民擔心7月舉辦的書展聚集人群，容易造成社區爆發。昨日（8日）商務及經濟發展局局長邱騰華會見傳媒時，宣布香港書展於7月15日至21日如期舉行，灣仔文化及康體事務委員會今日（9日）就書展事宜，在區議會上向貿發局查詢相關安排。有區議員向局方查詢是否有預測入場人次，以及設定人數上限，局方則回覆指，現階段沒辦法預測人次。另有區議員促請局方向出版商提供支援。

區議員羅偉珊表示，過往書展的人次高達90萬以上，查詢貿發局是否有預測今年書展入場人次，以及是否為書展設定人數上限。她又指出，若場內人士不跟隨指示，例如不帶口罩，局方會如何處理。

對於書展營運方面，楊雪瑩則提出在現行措施下如何能保障出版商的問題，「因受到疫情影響，參加書展的人流必然減少，局方會否向出版商提供支援？」在防疫措施方面，她建議局方可以提早向公眾公開量體溫等防疫措施位置。

貿發局代表表示，在決定開辦書展前，局方曾與參展出版商傾談，回應他們的意見及建議，並盡量在籌備過程中彈性處理，配合他們的需要。早前特區政府公佈第二輪防疫基金措施，包括動用4,000萬元資助合資格參加者參加香港書展，每家本地企業/組織參與香港書展可獲資助全數參展費，上限為港幣10萬元，參展商則無需支付參展費用便能參與。

在防疫措施方面，局方表示，入場人士須佩戴口罩、提供消毒用品、設施及時刻確保會場環境衞生，現場會在各樓層安排健康大使提供酒精搓手液，若現場有人沒有戴口罩也會提醒他們戴回。局方表示會和衞生防護中心密切合作，會場亦會提供獨立房間予不適人士使用，如有人發燒會則會叫他們回家休息，現場也會有醫護長駐。在排隊入場方面，市民需以單行和保持一段距離下排隊，局方則建議市民應和較多人的時間錯開，例如選擇早上，使人流分佈可較疏落。人流在現階段因疫情發展和主導限制人數有所影響，故局方沒辦法預測。在執行防疫措施位置方面，局方則指現在未有決定位置，但會在日後的發佈會上公佈。