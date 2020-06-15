【新冠肺炎】特殊學校停課家長壓力增　父為照顧智障兒變「夜貓」

新冠肺炎疫情之下，全港學校停課四個多月，不少家長的照顧壓力大增，本來在特殊學校寄宿的小朋友回家後需全天候看顧，家長亦需重新調節生活。 今年就讀小二的卓文，本為八年前的「元旦B」，一家人歡天喜地迎接新生命，豈料他出生過程中遇上阻礙，腦部缺氧近26分鐘，致令他現時患有嚴重智障和自閉症。兩年前他入讀了位於將軍澳的靈實恩光學校，在寄宿生活中慢慢學習自理。疫情期間學生不能回校，卓文的家人需輪流「當值」。雖然現時因要兼顧工作「捱眼瞓」，但卓文爸爸表示，過去再困難的都已撐過。而學校今天（15日）終於復課，相信家長們都能鬆一口氣。

疫情停課期間，一家人要重新分配時間當值，照顧8歲的卓文。（呂諾君攝）

現時8歲的卓文，皮膚黝黑且十分「精靈」，不過卻不願與人說話。爸爸憶述，八年前醫生告知其泰國裔太太，卓文的預產期為1月1日，而且胎兒較大。惟到了太太生產時，醫生未有開刀，結果用上近半小時仍未能取出胎兒，「雖然吸盤只係吸到額頭位，但已經見到皮膚變晒紫色，嗰時我都心知不妙。」

元旦B腦部缺氧 患嚴重智障及自閉

爸爸指，醫生其後轉為開刀，取出卓文時，卓文完全沒有心跳呼吸，注射了6支強心針和經過一輪急救才能回復。惟當時情況仍不樂觀，其後有另外兩名醫生提出使用「冷凍治療法」，雖然卓文身體受創，內臟裂傷出現內出血、鎖骨折斷、頭部變形，但最後總算保住性命。爸爸又指，卓文出生後頭三個月都要使用呼吸機，但他的生命力十分頑強，「當時醫生話，如果卓文將來出現腦癱，會係一個好大嘅負擔，問我哋會唔會放棄。」惟爸爸和家人均表示拒絕，「我又唔係要求要一個好聰明嘅仔，就算佢腦癱佢都仲生存緊，就算真係有事，我都會照顧佢。」

「經歷咗呢件事，佢冇放棄自己，我都會一路照顧佢。」爸爸歐先生。

疫情期間，歐先生為了照顧卓文，重新調校自己的生理時鐘。（呂諾君攝）

其後卓文一直長大，到了3歲順利入讀特殊幼稚園，到兩年前開始入讀靈實恩光學校。爸爸表示，雖然卓文有嚴重智障和自閉症，在近4歲時才學懂走路，惟他亦有過人之處；除了適應能力強，去過的地方他全都記得，「我哋放長假回返泰國，嗰邊啲路佢都認得。」雖然不願說話，但爸爸指卓文能聽懂多種語言，而自開始寄宿生活後，卓文的自理能力亦見增強。

停課期間 全家重新分配時間輪流當值

不過，發生疫情後教育局宣布學校停課，卓文爸爸、媽媽和婆婆需重新分配時間，以便照顧留在家中的卓文。「疫情對我哋影響都大，以前細個婆婆仲夠力湊佢，但佢𠵱家好大力，反而扯返婆婆行。」爸爸指，平日太太需全職工作，他是自由工作者，因此照顧的工作落在他的身上，「全部嘢都在留返夜晚做，等太太返屋企陪佢瞓覺我就開始做自己嘢......如果佢半夜醒咗，就要放低啲嘢，等到朝早6點幾佢再瞓着，我就先再做嘢。」卓文婆婆亦會在家中幫忙看顧，好讓爸爸能有機會「補眠」。爸爸又指，網上教學對兒子來說成效不大，而因卓文不肯配戴口罩，為防感染他們很少外出，「好多時係同佢喺自己屋苑度上落樓梯，平時佢會自己睇電視、玩下彈彈波咁囉。」

特殊學校復課採多重防疫措施

靈實恩光學校校長蔡奕玲指，學校以嚴重智障的小朋友為對象，在停課多時後，不少家長都十分歡迎復課安排。她表示，現時校內由小一至中六有12班共90名學生，明天（15日）開始七班中學會先行復課，到22日小學班別亦會復課。校長指，校內不少同學的智力為兩歲以下水平，在防疫方面有相對困難，因此早前已採取了不同的防疫措施，當中包括在飯堂、校車等加設屏風阻隔飛沬，亦有在全校噴灑GERMAGIC™ THYME新型多層次抗病毒塗層、加強教職員培訓等等，期間一直與家長保持密切聯絡。校長又指，復課後在校門替同學探熱和填寫健康申報表，同時會採取分組教學和分批放學等，校內亦會保持1.5米社交距離，希望能將交叉接觸的風險減至最低。