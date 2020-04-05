【新冠肺炎】教育局：學校在疫情期間需因時制宜支援特殊教育學生

COVID-19新型冠狀病毒肺炎疫情持續，中小學遲遲未能復課。教育局日前向全港學校發信，指停課期間有部分學生會感到困擾，有特殊教育需要的學生更會面臨諸多挑戰，因此要求校長及副校長繼續支持統籌主任，以全校參與模式推行合適的支援計劃和活動，照顧有關學生在學習、社交、情緒和行為上的需要，而停課期間應當因時制宜。

教育局信件指出，本學年當局已於所有公營普通中、小學增設特殊教育需要統籌主任。統籌主任專責統籌和推動融合教育，帶領學生支援組支援有特殊教育需要的學生。教育局要求校長和副校長繼續支持統籌主任，以全校參與模式推行合適的支援計劃和活動，照顧有關學生在學習、社交、情緒和行為上的需要。

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教育局：支援方案應因時制宜

教育局提醒，停課期間學校為有特殊教育需要的學生提供的支援方案須因時制宜。統籌主任應帶領學生支援組重新檢視及調整支援計劃的內容，並繼續透過不同方式支援有特殊教育需要的學生，包括定期聯絡學生家長，了解學生在學習及情緒上的需要和變化，為學生提供合適的學習材料及調過課業，並與家長共同檢視學生的進度；聯絡外購服務的機構跟進停課期間及復課後支援服務的安排﹔與專業人士，如教育心理學家、言語治療師及社工等協作，為個別有特別困難的學生及其家長提供支援﹔以及與科任教師和班主任商討有特殊教育需要學生於停課期間所遇到的學習困難，並就復課後的教學調適及支援服務準備合過的安排。

教育局亦製作了一些資源和支援策略的建議，包括支援有自閉症的學生適應停課及復課安排、協助有注意力不足／過度活躍症的學生規劃時間和處理網上學習的方法，以及為有讀寫障礙的學生而設計的提升讀寫能力的活動等。