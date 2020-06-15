【社區小白象】摩頓臺排球場逾億工程換迷你會堂　外傭失活動場地

2013年，灣仔區議會通過興建社區活動中心（下稱中心），選址摩頓臺排球場，擬建中心樓高4層，禮堂實用面積有2,256平方公尺，舞台有28.88平方米，建造費涉及逾億元。由於中心面積較其他區小，不少人質疑其實用性，更指整個計劃的諮詢過程不足。 此外，選址摩頓臺排球場也備受爭議。灣仔區社區重點項目工作小組於上周四（11日）就工程詳情和安排展開會議，向建築署和民政事務署查詢相關事宜，有出席團體代表表示，排球場清拆後，平日在該處聚會及運動的外傭，將失去一個活動場地。

不用拆除球網，供打排球的只得3個，摩頓臺的排球場佔其兩個。（蔡正邦攝）

現時港島區有39個排球場，室內佔31個，室外則有8個，但不用拆除球網、可供打排球的只得3個，摩頓臺排球場正是其中兩個。拆卸摩頓臺排球場，使區內僅有的打排球場地亦失去。菲律賓駐港總領事館領事Robert D. Quintin出席工作小組，指排球是外傭喜愛的運動，清拆摩頓臺排球場後，令外傭失去聚腳地打球。

舊有排球場除了提供街坊打排球外，更是日常外傭休假聚腳地。（蔡正邦攝）

會中多名區議員查詢灣仔社區活動中心工程的詳情，陳鈺琳提出當中兩個多用途室及藝術廊在中心的面積問題，例如能容納多少人，其用途是什麼，她以油尖旺社區會堂作例，活動室僅是擺放一些壁佈板，用來展示畫作，對灣仔社區活動中心藝術廊的用途存疑。

在社區會堂費用方面，羅偉珊則指出，若他日中心建成，每年維繫管理的費用問題。她又質疑，中心內不同設施是否需由不同小組管理；以及如何便利外籍人士或個人使用會堂設施等提出疑問。在工程進度方面，顧國慧表示希望署方能回應現時工程進度及更新圖則，方便大家了解詳情。

現有工程圖則只顯示整體的設計，並未有詳細資料。（資料來源：政府文件）

少數族裔失去聚腳地 事前並沒有獲諮詢

會議後半段為公聽會，邀請了不少持份者來參與。國際藝評人協會香港分會主席John Batten認為中心不應由政府管理，因官方處理得不夠靈活，擔心場地未能被善用。菲律賓駐港領事館領事Robert D. Quintin則表示，許多外傭周日休息會在摩頓臺排球場相聚，若拆除排球場，她們難以尋找新地方進行聚會。他更笑言自己年輕時也十分熱愛打排球，現時他也失去打排球的地方。

建築署：工程圖則及設計含商業資料 不便公開

建築署代表回應查詢指，根據立法會財委會批出的工作範圍，活動室和藝術廊足夠容納130人，可作舉辦一些會議、藝術品的欣賞和一些小型活動。現時工程進度約為10%，在現時的設計中，活動室大約100平方米。楊雪盈則追問有關工程圖則詳細事宜，建築署代表則回應，工程圖則和設計上，含有合約中一些商業資料，不會公開。

民政事務署代表回應查詢指，地下的多用途活動室的用途會作會議或講座外，亦可作藝術廊，即指租用團體可在這裏展示一些藝術品、相或畫，但均有設定時限性。在每年經常開支方面，署方表示將使用490萬元，而這個開支會由政府額外承擔，並非包含在工程中的4,000萬元。營運方式則與灣仔會堂相近，署方提出如由其他團體管理，需以自負盈虧的形式經營。

對於有議員質疑摩頓臺活動中心的多用途活動室暨藝術廊和鄰近摩頓臺的中央圖書館有同樣功用。署方澄清指，這些設施由上兩屆區議會提出，並非民政署意念。對於有議員表示附近有類似的社區中心，質疑用途重覆，民政署則表示附近的社區中心並非由他們管理，故不太清楚租用情況，但在這些社區中心舉行活動，普遍需要收費，署方的活動中心則可以免費給予學校和非牟利機構使用。

大坑選區區議員楊雪盈表示，在興建新中心一事上，民政署態度強硬。她形容中心為一個禮堂和「四不像」，「因為該處面積太少，和一個普通禮堂無分別，亦未能滿足區內需求」。她指政府事前並未向市民提供足夠諮詢，就此她在上星期的會中，邀請不同持份者來表達意見，「其實應該在2013年提出興建禮堂時便要諮詢，不是拖到現在才來做」。會中有少數族裔表示，他們已經無處打球，反對興建禮堂。楊雪盈指，詢問過區內街坊、學生，都不介意排球場的聲浪，反而當禮堂興建後，其音響表演會更嘈吵，「因為禮堂類近學校禮堂設計，並沒有任何隔音設施。」禮堂座位更只有45厘米乘40厘米，而且身高較高的人難以使用。

楊雪盈批評在摩頓臺興建社區活動中心是與民為敵，未有聽取民意。（資料圖片）

對於排球場新址，她則認為把其遷到維園手球場，也未能有效解決問題，「雖然民政署指手球場的使用率不高，但其實本來手球場已經不夠用，令所有團體都會在同一個時間使用。」楊指會先爭取把工程叫停，以及另覓地方（距離摩頓臺排球七、八分鐘路程的加路連山道政府用地）興建社區會堂。「雖然政府想安排（加路連山道）作商業用途，但交通擠塞問題下，這成事不大。反而這個地方很適合用於興建社區會堂，作新排球場和表演用地。」她亦會要求署方在處理敏感內容後，將圖則和合約文件公開，增加透明度。