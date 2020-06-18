【土瓜灣重建】半百歷史樓梯舖財記結業　社區組織樓梯底設建築展

推土機朝着土瓜灣步步進逼，不少舊樓舊舖漸消失在歷史洪流中。因應重建，擁有58年歷史的樓梯舖「財記百貨」今日（18日）正式結業，明日便要正式向市建局「交吉」。臨別在即，有社區組織在樓梯口舉辦展覽，嘗試在浪潮裏捉着一些歷史痕跡。老闆娘周太說，雖然對老店結業感到不捨，但也無可奈何，「諗返轉頭，做咩都要有個了結」。

「財記百貨」的故事，於60年代在土瓜灣鴻福街一條樓梯底下展開。當年財記主要批發針織、鈕扣及拉鏈，後來隨着本港經濟轉型，財記改為出售日用品、檀香皂、花露水及海棠粉等。時至今日，財記已屹立土瓜灣58年。因應市建局早年啟動土瓜灣重建計劃，財記明日將交回市建局，意味一代街坊樓梯舖將淹沒在推土機前。

因應重建，擁有58年歷史的樓梯舖「財記百貨」今日（18日）正式結業，明日便要正式向市建局「交吉」。（黃文軒攝）

區內收集木方製成畫框 展出財記建築手繪圖

有見及此，土瓜灣社區組織「土家」故事館與「知築常落」合作，舉辦《六月前的財記百貨》展覽，期間限定幾日展出由「知築常落」在2018年紀錄的財記建築繪圖，連日來「土家」從土瓜灣街坊處收集一條條木方，親手𠝹磨打造成一個個展覽畫框，在財記旁的樓梯口位置舉行展覽。

老闆娘周太感動：佢哋做得好辛苦

「知築常落」在樓梯貼上展覽簡介指，展覽是臨時自發舉辦，為的是以建築和空間的角度，訴說百貨樓梯舖的生活和比例，並將土瓜灣街坊熟悉的財記帶給公眾。財記老闆娘周太說，對於有人用心為財記準備辦展十分感動，「土家一班人日頭整個木架，夜晚就裝上去。佢哋做得好辛苦，做到天光！」

「以市建局的作為，不會再孕育到這樣的街景。我改變不到這個現狀，唯有看多幾眼記住它。」 城西關注組張朝敦

今日是財記最後的營業日，臨別在即，不少人前來向財記道別。城西關注組張朝敦今日也特意從灣仔前來土瓜灣，一睹財記風釆。他在財記攤前翻翻找找，突然看到一包鈕扣，眼睛發光，「這是以前校服的衫鈕！」周太欣賞他識貨，打開包裝拿出幾顆鈕扣，笑說：「送幾粒畀你啦」。

城西關注組張朝敦今日也特意從灣仔前來土瓜灣，一睹財記風釆。（黃文軒攝）

張朝敦說，現今的樓梯舖買少見少，對又一樓梯舖結業感到萬般不捨，「以市建局的作為，不會再孕育到這樣的街景。我改變不到這個現狀，唯有看多幾眼記住它」。

中午時分，財記門口被前來朝聖的人群擠得水洩不通。街坊黃女士拖着女兒衝進財記，大喊一聲「奶奶，有冇車線？」黃女士住在土瓜灣三十多年，小時候住在財記毗鄰，閒時周太與她一起到泳池游泳，又參加法團舉辦的旅遊，周太順理斗章成為她的「奶奶」，「奶奶細個好照顧我」，黃女士說。

黃女士住在土瓜灣三十多年，小時候住在財記毗鄰。如今她成為人母，也來迎財記結業的日子，大嘆不捨。（黃文軒攝）

黃女士記得，小時候豆丁般大的她，經常跑進財記樓梯舖。樓梯舖狹窄的盡頭收藏着的鈕扣及收音機，是她兒時最有趣的玩意。如今她成為人母，也來迎財記結業的日子，她大嘆不捨。