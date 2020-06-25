位於中環永吉街的「三陽號」是一間南貨店，可是最為聞名的卻是老闆娘袁太的手作糭。每年端午節期間，一日總能賣出過千隻。老闆袁氏夫婦二人，在31年前落戶中環，靠一雙手做糭，也造出一片天。可是時間不斷推進發展的步伐，中環舊區多年前展開重建計劃，袁氏夫婦這片天也如天空上方的藍一樣，空間愈發變小。可是兩人未想言棄，袁生說：「做得幾耐得幾耐。」

「三陽號」正中間的貨架上，擺滿每隻都比兩隻手掌並排還要大的糭。老闆袁展鳴（袁生）從廚房遞出一隻隻糭，老闆娘袁太一手接過來，密密補上貨架上的空缺。糭的種類五花八門——從最常見的鹹肉糭、梘水糭、豆沙糭，還有香港極罕見的中山蘆兜糭，也應有盡有。即使戴上口罩，還是嗅得到陣陣竹葉香氣。

這間南貨店屹立中環31年，每逢端午節期間，一日總能賣出過千隻糭。（黃文軒攝）

限量發售蘆兜糭

這間南貨店屹立中環31年，每逢端午節期間，一日總能賣出過千隻手作糭。這天中午時分，約300呎的店面擠滿了前來買糭的人。有白領OL一手買走十袋糭用作送禮，也有年青人為公司當跑腿，扛着幾大袋糭回去送同事。袁太站足一整天，忙得不可開交。問他們，這麼累，不退休嗎？袁太一手指着客人，笑說：「我退休嘅話，呢班人冇得食會鬧我呀！」

店內所有的糭，全都是袁太一手包製。端午節期間，夫婦兩人要從凌晨便爬起床包糭。（黃文軒攝）

曾有龍舟隊邀老闆娘包22磅糭

除了南貨外，「三陽號」最為聞名的是蘆兜糭。一般的糭多用竹葉包紮，而蘆兜糭，故名思義則是用蘆兜樹的葉來包糭。蘆兜葉多數產自中山，「港島嗰邊也有，不過葉好細塊包唔到糭。」袁生說，蘆兜葉比竹葉來得更香。不過今年礙於疫情無法到中山取貨，他們只得拜托相熟貨車司機從中山運來蘆兜葉，限量發售百多個蘆兜糭。

蘆兜糭用一層肉一層糯米包成，一個糭重兩至三磅，比普通的糭大幾乎兩倍。曾經有年端午節，有龍舟隊請袁太包一個重22磅的蘆兜糭，創下她的最高紀錄，「唔想再創紀錄啦！」她笑着耍手擰頭，「包嗰隻糭包到好辛苦，要好大力包！」

時間倒退回1976年，袁展鳴剛從中山來港，做過酒樓、掌櫃，小伙子不甘於一輩子打工，故萌生起創業念頭，「本來我喺大陸做腐皮廠，執啲腐皮頭尾，我太太便用來整素鵝」。做成的素鵝，袁太跑到結志街「走鬼」售賣。為了儲夠錢開舖，袁生更一日打足4、5份工。兩人同心協力，終在1989年在結志街開了第一間店舖。

袁生笑說，所有包糭的工序都交給太太，自己則負責蒸糭及打點店內雜務。（黃文軒攝）

熟客不離棄 老夫婦不言休

後來貨品種類愈賣愈多，袁太索性拿自己常常包的糭來賣，結果大受好評，自此一賣便30多年。每日凌晨5點，兩夫婦便風雨不改到店準備包糭。可是屹立多年的老店始終敵不過社會發展步伐，「三陽號」因業主加租，曾至少3次搬舖，從結志街搬到嘉咸街。近年又因重建的推土機進駐至中環嘉咸街，「三陽號」再次被逼遷至現時的永吉街。

袁太一頭銀髮，已屆60多歲的袁氏夫婦還未想言休。（黃文軒攝）

在重建巨輪前，袁生袁太一臉無奈，「有時都冇辦法，做得一時得一時」。熟客跟隨他們到一間一間舖，只要有容納得下他們的地方，兩人還未想言休。未來，他們想搬到重建好的中環街市，袁生說：「你啲嘢好，去到邊啲人都會搵到你。」