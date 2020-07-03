近日，立法會議員邵家臻接到求助，指屯門青山灣入境事務中心內，有多名被羈留人士因不滿被羈留時間過長而絕食抗議，至今已歷時第4天。邵家臻指，得知青山灣入境事務中心內已有人被羈留逾3年，不少羈留人士的身心均受巨大煎熬，他促請入境處盡快改善羈留環境，並加快處理羈留人士個案。 入境事務處回覆查詢時承認，截至本月1日為止，中心內有22名被羈留人士拒絕領取膳食，目前他們仍拒絕領取膳食。入境處指，自事件發生後，當值醫生有為該批被羈留人士作醫學檢查，至今沒有人表示不適，情緒亦大致穩定。

立法會議員邵家臻表示，自上月29日起，有多名在屯門青山灣入境事務中心內被羈留人士因不滿被羈留期過長，故無限期絕食抗議，要求獲處方儘快釋放及遣返。邵家臻指，目前仍未清楚絕食人士的背景及被羈留的原因，不過他已聯絡入境處處長，要求介入事件，並希望儘快約見絕食人士。

近日，立法會議員邵家臻接到求助，指位於屯門青山灣入境事務中心內有多名被羈留人士，因不滿被羈留時過長而絕食抗議。（資料圖片／立法會文件）

被羈留可長達3至4年 環境差難耐

邵家臻補充，得知青山灣入境事務中心內有人被羈留長達3年至4年不等，原因或與其所屬國家行政混亂有關，以致無法遣返原居地，加上政府處理被羈留人士個案效率落後，導致被羈留人士需長期活在難以忍受的環境，「他們沒有犯法，但卻仿佛被判無期徒刑，不知要被羈留到何時，對情緒好大影響，而且在羈留中心的待遇卻比囚犯更差」。

今年3月初，邵家臻聯同立法會議員張超雄及朱凱迪，曾視察青山灣入境事務中心，發現羈留所內有個半呎高的藍色大水桶，每個人要飲水，就必須用個水瓢盛水飲，邵家臻感到極為憤怒及不解：「我都坐過監，監獄入面都有水機、有密封水。放個水桶畀人飲水，究竟有冇衛生常識？」

上月，有關注組織指青山灣入境事務中心環境比監獄惡劣，呼籲政府改善羈留環境，並為前線人員提供相關訓練。（資料圖片／歐嘉樂攝）

過去發生多次絕食抗議事件

翻查新聞，2006年及2008年，該入境事務中心都曾出現過同類絕食個案。邵家臻指，十多年來，懲教處或羈留所對囚犯及被羈留人士的待遇從沒有改善，以致同類事件不斷重覆發生。

青山灣入境事務中心於2005年5月投入運作，2010年起由懲教署移交入境處管理，可收容400名被羈留及違反入境條例等候遣送離港的成年人士。目前被羈留人士包括非法入境者、非法勞工、逾期居留者、提出免遣返聲請及等候遣返的人士等。入境處表示，截至2020年7月1日，青山灣入境事務中心內共有379名被羈留人士，過去6個月，中心內被羈留人士的平均數目為380人。

入境處承認有22人拒絕領取膳食

入境事務處回覆查詢時承認，有12名被羈留者從6月29日中午開始拒絕領取膳食，直至本月1日為止，中心內有22名被羈留人士拒絕領取膳食，目前他們仍拒絕領取膳食。入境處指，自事件發生後，當值醫生有為該22名人士作醫學檢查，至今沒有人表示不適，情緒亦大致穩定。

消息指，該些人士雖然拒絕領取中心食物，但仍有進食由其他囚友所提供的食物。另外， 涉事的被羈留人士 均由駐場醫生定時觀察其血糖指數，而他們的血糖指數均為正常。

2014年時，終審法院曾裁定，入境處行使羈留權力時，須遵守普通法的Hardial Singh原則，根據該原則，若入境處不能在合理時間內完成遣返或審核聲請程序，署方不能長期羈留非法入境者。

對於有消息指，有人的被羈留時間過長，以及在中心內受不人道待遇等，入境處回覆時表示，青山灣入境事務中心均是根據《入境（被羈留者的待遇）令》（香港法例第115E章）而實施對被羈留人士的各項安排。

處方補充，就本事件而言，22名拒絕領取膳食的被羈留人士當中，大部份涉及嚴重或暴力罪行等不良犯罪記錄，而需被遞解離境，其潛逃或再次干犯罪行的風險較高。處方又表示，入境處會就個別個案的情況作出考慮，包括個案正等候的相關程序能否在合理時間內完成等，亦會繼續按現行的羈留政策，適時覆檢每宗羈留個案。