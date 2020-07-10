社署收緊長生津申請方法　不建議他人協助填表　區議員批官僚

區議員一向被視為協助居民處理區務的角色，大至監督地區建設，小至為居民申請津貼都一一包辦。不過有區議員指，過去多年來，一直為區內不認字或有眼睛毛病的長者協助填寫長者生活津貼，但自新一屆區議會議期後，社署拒絕再向區議員發放長者生活津貼（長生津）申請表格，又指不建議區議員再替長者填寫津貼申請表格。有區議員大批社署做法官僚，「實際派唔派表事小，但係點解方便長者的事都要多多刁難？」

屯門區區議員甄紹南自2015年擔任當區區議員，他指，過去每天大約有10多名長者要求議員助理幫忙填寫長生津申請表格，「有街坊好少拎筆，自己個名筆劃多啲已經唔識寫」。過去，他會請助理到社署索取50至100份表格，然後擺放在辦事處，為有需要的長者填寫資料及影印文件等，再供他們親自交回社署。

區議員甄紹南指，過去多年來，其辦事處一直為區內填表有困難的長者協助填寫長者生活津貼。（受訪者提供）

不過甄紹南指近年情況有變，「今屆區議會開始，試過有幾次我助理上去拎表，社署職員會話唔夠表，一次只畀幾份。後來有同事打電話再去問，對方都係話唔夠表，甚至話唔建議議員幫街坊填表，原因係希望字跡統一，方便日後遞交補充資料」。雖然社署不再大量派表，不過網上仍有申請表可供列印，但甄紹南仍認為不便，「上網印的是副本，每一版都要長者簽名，對不識字的長者來講好麻煩」。

甄紹南評批社署不解民情、做法官僚，「派唔派表好小事，不過有啲嘢係議員幫到手，可以幫輕社署工作量，點解唔做埋？咁樣只係暴露咗政府冷漠一面。」

區議員一向被視為協助居民處理區務的角色，大至監督地區建設，小至為居民申請津貼都一一包辦。（資料圖片／魯嘉裕攝）

社署在回覆查詢時表示，署方歡迎區議員辦事處索取及協助申請人填寫公共福利金計劃申請表，又指區議員辦事處可先向區內所屬的社會保障辦事處查詢，以及商討所需的申請表數量，以便社會保障辦事處檢視存量並作出適當的安排。