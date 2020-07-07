【水費飆升】多區居民指6月水費貴一倍　水務署稱疫情間估算讀數

近日多區的區議員接獲居民反映，指6月的水費單金額飆升，有居民懷疑是水務署抄錶出錯。《香港01》到訪兩區屋邨，不少居民承認6月的水費賬單貴了一倍，但未知原因為何。有區議員表示，向水務署了解事件後，得悉是2月疫情嚴峻時沒有派員上門抄錶，按估算計算水費，以致有住戶的實際用水量被低估，故6月份的水費單會補回差額，呼籲居民若有疑問，可主動與水務署聯絡。水務署表示，由本年1月至5月，該署收到約6,000宗各類型的水費查詢，包括水錶損壞、內部供水系統漏水、估算水錶讀數等，較去年同期多出2,000多宗。

多區居民均表示6月的水費飆升，包括大元邨的住戶。（楊嘉朗攝）

大元邨劉太一家三口，平日水費一季大約100多元，惟今期水費卻倍增至300多元，足足貴了一倍左右。劉太表示，水費賬單一向由丈夫負責，所以會叫他再跟進。同邨的楊太則指，過去多年她一家四口水費平均只是200多元，惟今季水費高達690元，「收到賬單都覺得奇怪」。她初時以為與夏季用水較多有關，「但洗衫都無洗多到」。其後記者告知，網上有不少市民也有類似情況，楊太則表示稍後會致電水務署查詢。

今日在秀茂坪商場外，有多名女士對6月水費突然增加議論紛紛。其中一名女士住在翠屏邨，其女兒日前已向她表示今季水費增加近一倍，「初時以為水務署加咗，例如平時300幾蚊，今個月600幾蚊，貴咗一倍」。同場也有女士指，不排除疫情期間，市民留在家中時間較長，所以用水較多，以致水費上升。兩區的區議員區鎮濠及鄧威文亦在facebook發帖解釋此事。

區議員：早前署方有機會低估水費

屯門區議員黃虹銘表示，近日受到不少悅湖居的街坊反映，指6月水費賬單貴了很多，「佢哋話平時200幾蚊，今次成千幾二千蚊」。他坦言起初並不知道這是全港性問題，故向水務署查詢，署方回覆指在疫情期間無人手抄錶，按住戶以往的用水量來估算讀數收費。黃虹銘又指，「疫情期間市民多留在家，用水量可能更多，職員有機會低估了當時的水費」。

住宅用水費按用量分四級計算

黃虹銘解釋住宅用水費按用量分為四級，首12立方米免費；12以上至43立方米，每立方米收取$4.16；43以上至62立方米，每立方米$6.45；62立方米以上則每立方米$9.05。他指上期的部分用水量被納入今期水費，令總累積用水量增加，導致收費跳級而令今期水費飆升。他已就有關情況向水務署反映，署方承諾如有業主今期水費忽然大增，會盡快安排會計部重新計算水費。

水務署：疫情間曾兩度暫停抄讀水錶

水務署回覆查詢時指，由本年1月至5月，該署收到約6,000宗各類型的水費查詢，包括水錶損壞、內部供水系統漏水、估算水錶讀數等，較去年同期多出2,000多宗。因應2019冠狀病毒疫情，為減低病毒傳播風險，署方分別於今年1月29日至3月1日及3月23日至5月3日期間暫停例行抄讀水錶，就用水周期在有關期間到期的住宅帳戶，署方的電腦發單系統會根據下列準則估算水錶讀數，以計算有關用水周期的用水量並發出水費單，水費單上亦註明有關水錶讀數為估算讀數。

估算水錶讀數的準則包括﹕對於有去年同期用水記錄的帳戶，系統會根據該帳戶去年同期的平均每日用水量作估算；對於沒有去年同期用水記錄，但有前一期用水記錄的帳戶，系統會以前一期的平均每日用水量作估算；對於沒有上述兩項用水記錄的帳戶，系統會以所有住宅用戶的平均每日用水量作估算。

署方補充，每個用水周期的用水量會按照抄讀或估算的水錶讀數計算，因此如用戶用水習慣沒有改變，水費不會因估算水錶讀數而大幅上升。如有用戶就估算水錶讀數查詢水費或要求調整水費，可與水務署聯絡提供所需資料，署方會根據用戶提供的資料，研究是否須要調整其水費。