香港仔保健公司被指「洗腦式推銷」　店方：買不買屬個人自由

近年全港多區都有以贈品招徠、針對長者作洗腦式推銷的保健用品店出現。有指該些店舖長期關上大門，職員每天都會在內舉行講座，向長者推銷貴價但成效存疑的保健產品，其後便會派發以日用品為主的贈品，因此吸引到不少街坊參與。日前香港仔亦有一間疑為同類店舖的「Happy House株式會社」開業，引起居民和區議員關注。 《香港01》記者日前成功進入這間位於香港仔大道的「神秘店舖」，在參與講座期間，職員重點介紹一款聲稱由128種食物以8年煉成的酵素產品，又多次着在場人士「多啲向外人宣傳」；而記者向店舖經理查詢時，對方強調該店是「日本公司」，又指「呃人就唔會做咁多年啦！」

近日香港仔「Happy House株式會社」店舖開業，不時有長者在門外排隊。（香港01記者攝）

近日香港仔大道一間紅色招牌上寫有「Happy House株式會社」日文字樣的店舖外，每到特定時段便會排起長長人龍，而且多以長者為主。有街坊表示，該店平日以免費日用品作招徠，向區內長者舉辦閉門講座，期間會以「洗腦式」推銷其聲稱保健產品，擔心有長者會在被誤導之下購入相關產品。

《香港01》記者日前到訪涉事店舖，只見門口寫有7場時間場次。在下午1時45分，門口已有約10名老人家排隊，有部份老人家手持購物記錄卡，及後職員開門，門外老人家按順序交入場券及兩元進入，並取得一張寫有數字的卡，開場之際已有約30名老人家在場。

職員帶領長者高呼口號

當時場內約有3男1女職員協助講座進行，其中3名男子更穿上西裝，場內布置簡潔，有近50張椅子，以紅白色布裝飾牆壁，並擺放清潔劑、拉麵等產品於桌上。期間一名女職員預告，明日的宣傳禮品為日本拉麵，指市場售價20多元，而公司只需「兩蚊入場費」便可獲得，又詢問在場人士「大家鍾唔鍾意？鍾意就畀啲掌聲！」此外，職員在講座期間亦多次帶領長者一起高呼「宣傳」、「happy house」等口號，並多次強調希望參加者能對外「宣傳」公司，邀請其他人到場。

至講座中段，兩名經理宣傳健康產品時，提及年紀漸長需要補充酵素，並介紹名為「福田漢方酵素」的產品。他們指，該產品由128種食物以8年煉成，惟記者所見，產品以白紙包裝，未見有任何資料。其後，職員向在場人士派發一湯匙味道類似「嘉應子」、質感類近枇杷膏的「酵素」試食，並教授進食方法，又指一匙「已經食左幾十蚊啦！」

有參加講座的老人家向記者表示，早前曾在此以100元3塊的價錢購入「貼腳膠布」，現時已在使用，但直言「我都唔知好唔好用」。而在講座接近完場時，在場人士魚貫交出早前派發的數字卡，就可取得一支聲稱榮獲國際品質認證的洗衣「冷洗精」。最後職員指因屬「日本公司」，按日本文化需一起再高呼口號，在場長者隨即跟隨職員高呼多次「Happy House」作結。而職員只再次着長者多對外宣傳，未有強逼他們購買產品。

記者在完場後曾向該店經理查詢，對方指公司為日本公司，在港已有十數年歷史，店舖亦不時會轉換場地，「用落廣告嘅錢轉做呢度（人手）宣傳」，又指「呃人就唔會做咗咁多年啦」。他表示，產品多數在講座期間供試用，待再下一次講座才作出售，又指「酵素」的價格或會較高，但強調客人可「試咗先」。

店方拒透露產品售價

記者在網上搜尋「Happy House株式會社」，並未見有售賣保健產品的日本公司，而記者隨後致電由店舖經理提供的公司電話，對方表示該店過往在其他地區都有分店，但因疫情關係，現時只剩香港仔一間正在營業；又指並非「呃長者」，只老人家「得閒啲」有空參加講座，強調買不買產品屬個人自由。而關於酵素的售價，對方仍然拒絕透露，只表示現時「未開賣」。

南區區議員徐遠華指出，該處舖位原本是回收店，自其結業後丟空數月，「Happy House株式會社」開業約一周，每天都有長者在門外排長龍，因此已引起很多居民關注。徐表示，雖然至今並未確實有長者懷疑被騙的個案，但認為其銷售形式與過往一些使用洗腦手法的保健公司類似，「以南區為例，華貴同鴨脷洲都開過呢類舖頭，每次都係開幾個月就執笠，全部都係針對長者。」他稱，以他所知，長者每次出席都可「蓋印仔」，當儲夠一定數量，就可以換領洗手液、洗潔精等物品，惟期間職員會不斷作出推銷，「可能係一啲誇大醫療成效嘅產品，例如話係有過濾功效嘅杯，甚至有人買過幾萬元一張床褥等等」。

警方派員到場派發單張 提醒多加提防

徐又指，雖然部分排隊的長者十分「醒目」，只抱着「有着數點解唔攞」的心態參加講座，但他擔心長者在洗腦式推銷和朋輩影響之下仍會容易「中招」。他表示，除非有個案警方才可介入深入調查，但日前警方已曾派員到場勸告長者，亦有安排軍裝警員派發單張，希望能多作宣傳令街坊加以提防。

警方沒有接獲相關報案亦不評論個別營銷手法，每宗事件均需視乎個別情況，如市民懷疑受騙，應盡快向警方舉報。如警方發現任何涉及刑事成分的行為，定會依法跟進調查。