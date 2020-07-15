豬手擱淺｜發臭豬手漂至荃灣泳灘　區議員嚴正要求有關部門處理

日前屯門龍鼓灘及黃金泳灘驚現豬手、雞翼「擱淺」，《香港01》曾到訪屯門泳灘視察情況。今日（15日），荃灣區區議員譚凱邦在其facebok專頁上貼文，指豬手已漂至荃灣泳灘﹗譚稱他作為荃灣區議會的環境委員會主席，經已要求食環署和康文署加緊清理擱淺豬手，並要求環保署統籌工作。譚亦指內地及香港就沉船引起的大型海上垃圾應有通報機制，惟認為有關部門後知後覺，質疑機制能否有效發揮預警作用。 《香港01》就事件向環保署與海事署查詢。

日前在屯門泳灘「擱淺」的豬手，已漂至荃灣泳灘。（譚凱邦 Roy Tam Facebook 圖片）

譚凱邦曾多次在區議會內就大陸與香港海域的通報機制質詢，惟提議一直未被接納。（譚凱邦 Roy Tam Facebook 截圖）

荃灣區區議員譚凱邦今（15日）下午到汀九泳灘視察豬手攔淺的情況。譚稱，荃灣區汀九以至馬灣、深井的泳灘仍有豬手未被清理。譚凱邦續指，其實污染物從大陸水域沖至香港海灘並非單一事件，如2017年有撞船事件在大陸水域發生，令大量「幾難處理、滑潺潺」的棕櫚硬脂飄至香港泳灘造成嚴重環境污染。譚曾多次在區議會內就大陸與香港海域的通報機制質詢，並嚴正要求有關部門，如環保署、海事署和水務署等跟進有關機制的執行情況。另外，他亦曾提出議案，在大陸與香港之間必經的水域打撈，惟提議一直未被接納。

2017年，大陸水域發生撞船事件，令大量棕櫚硬脂飄至香港泳灘造成嚴重污染。（資料圖片）

根據環保署網站資料，為加強協調處理海上垃圾等區域海洋環境問題，粵港雙方於2016年10月在成立了「粵港海洋環境管理專題小組」，就區域內各項海洋環境事宜加強交流和溝通。粵港雙方亦成立了「粵港跨境海漂垃圾事件通報機制」，以提升應對海上垃圾的能力。通報警示機制會按暴雨或海上重大環境事件而啟動並進行通報，以便雙方能適時調配資源及進行相應準備。

《香港01》正就事件向環保署與海事署查詢。

根據內地報道，東莞虎門威遠島臨近虎門大橋一帶的海面上以及沙灘，前日（13日）亦發現有大量豬腳及動物內臟，當地官方指，經初步調查，事件可能由於南沙有一艘裝載豬蹄的貨船傾覆所致。