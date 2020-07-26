【新冠肺炎】陪診員確診　長者家居服務機構提高警覺　送飯掛閘外

本港爆發第三波疫情，早前有64歲陪診員確診新冠肺炎，事件引起業界及社會關注。坊間有不少非政府組織為長者提供社區支援服務，如陪診、送飯等，助獨居長者及長期病患者應付日常生活。然而在疫情肆虐下，維持家居照顧服務更見艱維，為保障員工及長者安全，有提供長者家居照顧服務的機構表示，會視乎個案緊急情況提供協助，送飯時職員將會與之在大堂交收飯盒，或掛在其單位大閘外；亦有機構選擇暫停陪診服務，只維持有限度服務。

衛生防護中心指日前指，有新冠肺炎確診患者為陪診員，而患者於傳染期曾為7名長者提供陪診服務，每日接送一至兩名長者到醫院或陪診，亦曾於潛伏期到訪黃大仙及觀塘區十多間安老院舍。

有機構表示，疫情下若有長者需要陪診服務，中心仍會視乎個案緊急情況提供協助。（資料圖片）

位於九龍東的非政府組織循道衛理楊震社會服務處彩虹長者綜合服務中心，向來有為九龍西及區內長者提供家居照顧服務。該中心主任接受查詢時指，自醫院管理局暫停不少專科門診服務後，接獲的門診服務需求已大減，但若有長者需要陪診服務，中心仍會視乎個案緊急情況提供協助。她解釋，中心的陪診員與是次確診安老院舍陪診員類別有所不同，該個案需一日接送多長者往返醫院及安老院，而中心的陪診員完成每個個案均會消毒、洗澡及更衣。

送飯以飯盒代替可重用飯壺

至於中心其他的家居照顧服務則維持有限度服務。以送飯服務為例，中心主任指，將有社工視乎個案是否有緊急及特殊需要，再決定應否提供服務。若長者所住的大廈有確診個案，而長者有能力步行至大廈大堂，送飯員將會與之在大堂交收飯盒；如長者不良於行，送飯員將會把飯掛於其單位大閘外。目前機構已因應疫情，以飯盒取代過往以送飯服務使用的可重用飯壺。

女青暫停陪診服務

此外，非政府組織香港基督教女青年會（下稱：女青）豁下的「照顧易」亦有為長者提供一站式上門服務，包括專業護理、護送陪診及家居清潔等。女青發言人指，因應疫情爆發，醫院屬高風險地區，目前機構已暫停陪診服務，而一般上門家居服務則視乎需要及緊急情況提供有限度服務。若有不良於行或長期卧床的獨居長者，因日用品不足向機構求助，機構在評估個案後，亦會為相關長者提供緊急服務。

至於機構有否加強員工防護裝備，女青發言人指，自疫情爆發後，機構向需上門提供服務的員工提供防護裝備，包括口罩、防護衣及鞋套等。而員工在提供服務前均會以消毒搓手液清潔雙手。