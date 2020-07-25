新冠肺炎｜HKUSPACE三度延考拒轉網考　在職化驗系學生﹕精神折磨

本港新冠肺炎疫情迎來第三波爆發，今日（25日）連續第四日錄得逾百宗確診個案。繼理大要求學生回校考試，其後應學生要求改為網上考試後，《香港01》再接獲香港大學專業進修學院（HKU SPACE）學生求助，指校方第三度延後考期至8月底，但仍要求學生回校考筆試。 惟逾百名醫務化驗系學生是在職兼讀生，大多在私家化驗所、私家診所、公立醫院等上班，每天與疫情搏鬥，學生反映若百人同場考試「真係好高危」。面對上班及多次延期考試的壓力，學生大嘆「精神非常折磨」，期望校方能回應訴求，將考試轉為網上形式，盡快完成考試以取得化驗牌照。《香港01》正向HKU SPACE 了解事件。

逾百「高危人士」聚集考試

一名就讀HKU SPACE醫務化驗系的學生向《香港01》表示，受疫情影響，原於6月初的考試，兩次延後至8月初考試。今午校方再次發電郵給學生，指考試延遲至8月尾進行，先後三次延期考試。

由於課程要求，學生均為在職化驗人士，大部分同學均在私家化驗所、私家診所、公立醫院等上班，屬前線與疫情搏鬥的高危人士。他指，學系共有約100名學生，若所有人集中在同一場地考試「真係好高危」。他又稱，以往會在炮台山分校考試，但日前校方發電郵指，炮台山分校需要暫時關閉，作深層清潔，未有交代原因。他認為，校方多次延期考試，但每次均未有提到考試地點，估計校方亦未想到合適場所予學生考試。

化驗需求增 同學向上司請假考試遭訓話

該名學生表示，由於有關課程屬兼讀課程，大部分學生均為在職人士，他們需向公司請假應付考試，「考試都唔緊要，你實牙實齒同我講日期，我再向老細請假。」他指，受疫情影響，目前化驗工作情況嚴峻，有同學已因多次向上司申請請假考試而被訓話，院方人事部亦有微言，不少同學對此感到非常大壓力，幸自己上司理解其情況，未有多言。

校方指涉資格認受性拒轉網上考試

有學生曾向校方反映，直接將考試轉為網上形式，惟校方回應指，考試屬專業資格有認受性，加上其他院校同學系亦未有轉形式，拒絕回應學生要求，選擇多次延期考試。

面對上班嚴峻的疫情及延期考試壓力，該名學生大嘆「精神非常折磨」，期望校方可盡快安排網上考試。對於轉為網上考試會否擔心影響資格認受性，他指學生仍需通過實驗考試（practical exam），才可於醫務化驗師管理委員會取得牌照。目前考試延至8月尾，他坦言沒有人能預測疫情情況，如果轉為網上考試，能確保考試可順利完成，學生亦方便安排向院方申請假期。

旺角東區議員林兆彬。（資料圖片）

油尖旺區議員林兆彬表示，今早收到HKU SPACE學生求助，指學校要求他們8月4日開始要回校考筆試。鑑於疫情嚴重關係，同學希望延期或改為網上考試。林兆彬指，已發電郵要求校方更改考試時間或方法，至下午HKU SPACE校長陳龍生回覆林議員指，會與同事商討暫停所有筆試。

日前有理大學生向《香港01》反映，指校方在疫情嚴重的情況下，仍堅持學生於8月回校考試，批評妄顧學生安全。有學生會見學系教授，反映同學憂慮，最終校方改為網上考試及延後考期一周。