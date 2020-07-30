政府昨（29日）實施為期7日的全日禁堂食，昨天時而烈日時而暴雨，不少戶外工作者被逼淪落街頭午膳，狼狽不堪。除了地盤工、戶外銷售員等工種外，有清潔工人亦被迫在公廁休息室內午膳。在油尖旺區某公廁工作十多年的珍姐（化名），過去一小時的午飯是她「放風」時間，如今她只能選擇到附近餐廳買一盒兩餸飯，再徐徐走回公廁開餐。與異味為鄰，她只搖頭道，「臭唔臭？我唔想諗呀！」

今日（30日）是政府實施禁堂食令第二天。這天中午12時，珍姐從公廁出發到隔壁街的茶餐廳，門外都是排隊買外賣的人龍，原來餐廳的米飯賣光了，她喃喃道：「平時都冇咁多人。」買完飯盒，她再徐徐走回公廁，準備在廁所內的值勤室吃飯。

這天中午12時，珍姐從公廁出發到隔壁街的茶餐廳，打算買外賣回公廁的值勤室「開餐」。（黃文軒攝）

回到公廁，珍姐準備在狹小一角開餐。可是儘管室內有4把風扇，但抽氣扇似乎沒太大動靜，在烈日下的廁所還是一陣悶熱。「中午1點幾2點嗰時更加熱，食飯食到出晒汗！」她鬼馬地笑說，「你唔好郁呀，一郁就出晒汗！」

回到公廁，珍姐準備在狹小一角開餐。（黃文軒攝）

廁所無雪櫃 飯盒一早變壞

珍姐今年75歲，從前在尖沙咀一帶清潔街道，後來年紀漸長，打算到固定的工作地點上班，於是在油尖旺某公廁工作，一做便十多年。一星期工作六天，每日12時半午膳。過去的午飯時間，珍姐大多到選擇餐廳堂食，「其他工友多數唔捨得出去食，係我年紀大，出去食得幾多餐就幾多餐。」

不過，在政府實施全日禁堂食後，珍姐的「放風」時間落空，她特意帶前日晚上剩下的飯菜，打算翌日到公廁再吃，可是廁所沒有雪櫃，大熱天下飯盒一早變壞，「我個女都鬧我飯盒會變臭，所以我今日決定出去買飯返嚟食。」

記者走訪油尖旺區幾所公廁訪問清潔工人，大部分清潔工指，在政府禁堂食以前，自己一向都會自備飯盒在值勤室內吃。（黃文軒攝）

公廁旁邊是樓梯，不少人乘着涼坐下吃飯盒。問珍姐，到樓梯邊吃外賣不是比公廁內更好嗎？她耍耍手，「廁所日日都洗地，一個星期又大洗兩次。我喺廁所食，分分鐘仲乾淨過喺街食。」但公廁始終予人衛生欠佳之感，她卻對此嗤之以鼻：「唔衛生，話就係咁話，但邊有辦法？唔食飯邊有力做嘢？」

政府昨（29日）實施為期7日的全日禁堂食，昨天時而烈日時而暴雨，不少打工仔被迫淪落街頭午膳。（黃文軒攝）

「再多7日，捱吓捱吓就真係死得」

如今外出吃飯無望，珍姐只無奈道：「冇得講，政府係搞住市民，都要接受，唔通你唔食飯咩？」她說，「係咪7日？如果係7日都冇所謂，再多7日，捱吓捱吓就真係死得。」訪問途中，政府突然宣布明天（31日）重啟早午市堂食，每桌限坐兩人，一旁的珍姐聽到哈哈大笑幾聲，「要啦，地盤個啲可以去邊到食？好陰功㗎，人哋只休息一個鐘。」問她，明天會在哪裏吃飯呢？她輕聲答：「出唔岀去食？聽日先算啦。」