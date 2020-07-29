【百年書店】辰衝圖書尖沙咀店月底結業　書迷：好似陸羽執笠咁

有百年歷史的老牌英文書店辰衝圖書有限公司（Swindon Book Co Ltd），日前宣布其位於尖沙咀樂道的門市將於後日（31日）結業。雖然書店表示日後將改為網上經營，並將於現時分店的樓上設取書店，但對於這間逾百年的「打書釘」好去處將要消失，不少人都感到不捨。相繼有市民特意趁着書店結業前來光顧，期間與充滿歷史感的店門合影，也重溫童年時代第一次在這裏買書的回憶。

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於1918年創辦的辰衝圖書有限公司，早年已在香港專門售賣各式各樣的英文書，亦是不少學校的教科書書商，其在尖沙咀的分店亦有超過50年歷史。昨日（28日）辰衝書店在網上宣布實體店結業的消息，形容此改變是「關上一道門，開啓一扇窗」，而旗下的香港圖書文具有限公司（Hong Kong Book Centre）和必發圖書有限公司（Kelly & Walsh）將繼續營業。實體書店在尖沙咀紮根多年，結業的消息引起不少迴響。

《香港01》記者今天曾到該店視察，期間有不少市民專程前來，除了在門外拍照「打卡」，店內亦有不同國籍、年齡的書迷正在選購書本。只見場內大部分書籍都有減價，多個書架已被清空，而書店店員一律拒絕受訪，只著記者聯絡公司查詢。

「講起實體英文書一定諗起Swinton，唔會係諗第二間！」 辰衝顧客李先生

對於實體店結業，不少市民都感到惋惜。其中Eric表示，小時候常到店內選購外國的課外書，近年少了幫襯，今天專程到場「shopping」，最後買走了共600元書籍，「 我自己做工程嘅，有啲書係同自己工作有關......另外有啲就係買畀小朋友，係做DIY勞作設計嘅。」他認為，現時電子書十分流行，潮流之下實體書店難以生存，又指結業後會「少咗個選擇」，但未來都會繼續在該店網購。

市民形容為書店界「陸羽」 早年已是海外購買先驅？

李先生則指，他由讀中學到大學、甚至現時女兒學校的書本都是在辰衝購買，認為數十年來書店令他印象深刻，「講起實體英文書一定諗起Swinton，唔會係諗第二間！」他表示，該店的英文書十分全面，亦是最早期提供海外訂書服務的書店，「𠵱家online買就好方便，但以前個年代，想買啲參考書要喺海外書商度訂，別無他選係得Swinton做。」李先生認為，近年來到店舖，雖然裝修格局全無改變，但人流明顯減少，又指加上過去一年社會動盪、疫情影響生意，相信是導致書店急速結業的主因。

「嗰時未有Page One，Kelly & Walsh係賣比較多專業知識有關嘅書，所以辰衝好重要，今次結業，對我哋就好似陸羽執笠對老一輩食家嘅影響咁大。」 辰衝顧客廖先生

今年5月遭業主入稟起訴 指欠租371萬元

至於廖先生則憶述，他於1971年在辰衝書店買的第一本書，是中一時英文課要用、關於亞瑟王和圓桌武士的故事書。隨後他升上高中、開始工作後仍有繼續幫襯，購買翻譯成英文的歐洲小說、攝影相集等等。廖先生指，80年代只有辰衝書店有較多英文書選擇，「嗰時未有Page One，Kelly & Walsh係賣比較多專業知識有關嘅書，所以辰衝好重要，今次結業，對我哋就好似陸羽執笠對老一輩食家嘅影響咁大。」他認為，書店愈來愈少並不只是香港的情況，因現時網購太方便，買書的生態轉變，只有一些租金結構、文化不同的部分城市，仍有書店可以留在地舖生存，「近幾年睇住好多書店執笠，自己都睇多咗雜誌，睇少咗書，書店收入同開支不平衡，係有啲可惜，但都可以理解。」

翻查資料，辰衝圖書有限公司今年5月遭業主入稟起訴，書店被指自2016年起一直欠租，涉款共371萬元；以及被指曾於2017年4月向業主表示會於同年9月交還店舖，惟最終沒有依時交吉及繼續欠租。